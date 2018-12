Canet en Roussillon : la cure Cap 50 au féminin

Le programme de soins, associé aux conseils d’experts en nutrition et en sport vise à limiter les désagréments liés à cette période de la vie d’une femme.



L’objectif étant de profiter de tous les bienfaits des oligo-éléments et des sels minéraux issus du milieu marin pour lutter contre les effets du vieillissement, contre les baisses de dynamisme et de moral qui perturbent l’organisme.



L’équipe établit dans un premier temps, un bilan nutrition et sportif. Ensuite, des séances de sport en salle et en piscine avec les coachs, associées aux soins de thalassothérapie et aux conseils d’experts beauté auront pour but de redonner une dynamique d’entretien physique.



Les atouts de cette cure de six jours (26 soins et activités plus deux rendez-vous d’experts) :

• Aider à passer le cap de la ménopause

• Reminéraliser l’organisme grâce aux actifs marins

• Remodeler la silhouette au travers de soins drainants et tonifiants pour retrouver harmonie et sérénité.



A partir de 1.830 euros/pers. en hébergement 6 nuits en ½ pension (sur la base d’une chambre double vue jardin). Hébergement au Grand Hôtel Les flamants roses **** Thalasso Spa au Canet en Roussillon.