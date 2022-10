Article publié le 10/10/2022 à 02:00 | Lu 135 fois Cancer du sein : dépistage gratuit à partir de 50 ans





Octobre Rose, la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein, met l'accent sur le dépistage organisé. Vous avez entre 50 et 74 ans et vous ne présentez ni symptômes apparents, ni facteur de risque particulier : un programme de dépistage organisé du cancer du sein vous est destiné ! Mais vous vous demandez en quoi ça consiste, s'il y a un risque, où l'effectuer... Service-Public.fr vous répond avec l'Institut national du Cancer (INCa).





L'INCa estime que 80 % des cancers du sein surviennent après l'âge de 50 ans. C'est à partir de cet âge qu'un dépistage répété régulièrement est le plus efficace afin d'augmenter les chances de guérison en cas de maladie.



Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas !



Le dispositif

À partir de l'âge de 50 ans et tous les deux ans (en l'absence de symptômes et de risque élevé), vous recevez à votre domicile un courrier vous invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein.



Une liste de radiologues agréés est jointe à cette invitation et vous pouvez choisir librement celui que vous souhaitez consulter ou bien prendre rendez-vous chez un radiologue agréé hors de votre département de résidence.



Le dépistage consiste en un examen clinique des seins (examen réalisé directement sur la patiente) ainsi qu'une mammographie (examen radiologique). Dans la cadre du programme de dépistage organisé, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un second radiologue expérimenté. Ce dépistage organisé est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie.



Pour les personnes âgées de moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque particulier, il est recommandé de ne pas réaliser de dépistage systématique. Quant aux personnes âgées de plus de 74 ans, le dépistage du cancer du sein doit faire l'objet d'une discussion avec le médecin traitant.



Vous avez des questions ?

L'INCa répond à toutes vos interrogations concernant le programme de dépistage sur son site internet , comme par exemple :

- Je n'ai pas reçu mon invitation, à qui dois-je m'adresser ?

- J'ai eu un cancer du sein, est-ce que je vais recevoir une invitation ?

- J'ai des prothèses mammaires, est-ce que c'est un problème ?

- La mammographie détecte-t-elle tous les cancers qui seraient présents ?

- La mammographie fait-elle mal ?

- Comment suis-je informée des résultats ?

- Et si une anomalie est détectée ?

- Et si je décide de ne pas me faire dépister ?



À noter : chaque année en octobre, l'association Ruban Rose propose une campagne de lutte contre le cancer du sein (la 29e en 2022) afin d'informer, de dialoguer et de mobiliser : c'est l'opération « Octobre Rose ».



