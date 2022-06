Article publié le 17/06/2022 à 01:00 | Lu 67 fois Campagne de communication Agirc-Arrco : la retraite a de l'avenir





L’Agirc-Arrco, le régime de retraite des salariés du privé lance le 20 juin une campagne de communication radio et digitale pour rassurer sur l’avenir et inciter les salariés à s’informer tout au long de leur carrière.

Alors que le gouvernement espère pouvoir passer sa nouvelle loi sur les retraites, l’Agirc-Arrco a souhaité marquer cette campagne de communication d’une signature forte : « Agirc-Arrco. La retraite a de l’avenir ». En ces temps difficiles, il convient de rassurer !



« C’est un message adressé aux assurés, qui peuvent parfois s’interroger sur l’avenir de leur retraite. Cette promesse porte en elle la robustesse du régime Agirc-Arrco, la responsabilité des représentants des entreprises et des salariés, qui pilotent le régime dans la durée » explique François-Xavier Selleret, directeur général de l’Agirc-Arrco.



Et d’ajouter : « un pilotage paritaire qui a fait ses preuves et permet au régime de disposer d’une situation financière saine, sans aucune dette. Il est un gage de confiance pour nos concitoyens. Depuis 75 ans, l’Agirc-Arrco garantit le paiement des retraites à chaque génération, sans peser sur les générations futures ».



La campagne, déclinée en radio et sur Internet vise particulièrement les salariés actifs, âgés de 40 à 55 ans, pour les inciter à s’informer sur leurs droits à retraite et situation personnelle. Avec humour et auto-dérision, les spots n’hésitent pas à jouer sur la discrétion du régime de retraite et la difficulté même à prononcer son nom.



Sur Internet, la campagne sera diffusée dès le 20 juin pour une période de trois semaines, sur des plateformes d’écoute de podcast ainsi que sur les réseaux sociaux. Les internautes seront ainsi invités à créer leur espace personnel sur le site agirc-arrco.fr. La campagne digitale fait le lien avec la signature « La retraite a de l’avenir ».









