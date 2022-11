Caisse des Dépôts : zoom sur le parcours affilié Ircantec pour simplifier la demande de pension La Caisse des Dépôts a développé un nouveau service en ligne permettant aux futurs retraités de finaliser seuls la liquidation de leur demande de retraite pour le régime complémentaire Ircantec.







s’adresse en priorité aux affiliés ayant peu cotisé et bénéficiant donc de montants de retraite modestes, versés sous forme de capitaux uniques.



Pourquoi ces affiliés ? D’abord car ils représentent plus de la moitié des demandes de retraite traitées

chaque année à l’Ircantec. Ensuite, un gros tiers (35%) d’entre eux ne demande pas leur retraite car elle correspond à de courtes périodes de travail souvent oubliées ou y renoncent au regard des enjeux financiers réels pour eux.



En simplifiant les démarches, les futurs retraités de l’Ircantec bénéficient d’un parcours retraite 100% en ligne et complètement automatisé, de la demande de retraite unique à sa mise en paiement.



Concrètement, après avoir finalisé sa demande unique de retraite, l’usager concerné est informé par mail qu’il a droit à une retraite de l’Ircantec. Il est alors invité à se connecter à Ma Retraite Publique pour compléter sa demande. En quelques clics, il fournit les informations manquantes, obtient une réponse immédiate sur le montant de sa retraite et peut ainsi procéder à sa mise en paiement, sans aucune intervention d’un gestionnaire.



Actuellement disponible pour les demandes de pré-retraites, un simulateur permet à l’affilié de connaître le montant de retraite Ircantec qu’il pourra toucher s’il envisage de repousser la date à laquelle il souhaite percevoir sa retraite.



Avec ce nouveau service, inédit pour un régime de retraite, la Caisse des Dépôts tire parti de l’innovation pour renforcer ses engagements inscrits dans la convention d’objectifs et de gestion, tant vis-à-vis des affiliés que du régime Ircantec.



