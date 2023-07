CNSA et Ma Boussole Aidants : pour améliorer l'information des aidants et de ceux qu'ils aident Un partenariat a été conclu le 22 juin 2023 entre la Société coopérative d’intérêt collectif Ma Boussole Aidants et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin d’aider, d’informer et d’orienter les aidants.











Dans ce contexte, la CNSA et Ma Boussole Aidants ont décidé de s’engager dans une démarche de mutualisation d’informations visant à enrichir l’annuaire du site internet



Une initiative qui vise à souligner la diversité croissante des solutions pour leur venir en aide.



Dans la pratique, ce partenariat « doit permettre d’enrichir les informations relatives notamment aux résidences services, aux structures proposant des vacances et séjours de répit, aux points d’information locaux… » assure le communiqué de presse de la CNSA.



Plus concrètement, cette coopération est un rapprochement initié dès avril 2022 avec l’intégration de la CNSA dans la gouvernance de la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Ma Boussole Aidants.



Article publié le 05/07/2023 à 02:00 | Lu 347 fois



