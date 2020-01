Article publié le 09/01/2020 à 01:00 | Lu 22 fois C'est la vie : grande campagne de com' sur les métiers du grand âge Le collectif « les métiers du grand âge » lance une campagne de sensibilisation baptisée « C’est la vie » et composée de cinq petits films qui visent à valoriser les métiers du secteur et rééquilibrer l’image des EHPAD (maisons de retraite médicalisées dont l’image est souvent mise à mal dans les médias).

Depuis vingt ans, l’accompagnement des personnes âgées en France a connu une évolution sans précédent sous l’effet de réformes majeures et continues.



Depuis la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale en passant par la création de la Journée de Solidarité en 2004 et la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV) en 2015, les moyens financiers dédiés au secteur du grand âge ont doublé. `



Pourtant, malgré ces efforts des pouvoirs publics, ce sujet continue d’occuper l’actualité médiatique et les débats sociétaux. La question du vieillissement reste une source d’inquiétude pour 69% des Français comme le montre le récent baromètre réalisé par l’IFOP.



« Ce phénomène n’est pas nouveau. Toutefois, à travers les témoignages souvent spectaculaires et éloignés de la réalité dont certains médias se sont fait l’écho ces derniers temps, ce sont de plus en plus les professionnels qui accompagnent chaque jour les personnes âgées qui sont pointés du doigt, bien souvent de manière injuste » précise le communiqué du collectif.



C’est pourquoi, afin de lever les stéréotypes et mettre en lumière le rôle essentiel des professionnels du grand âge, plusieurs acteurs du secteur ont décidé de s’unir au sein du collectif « les métiers du grand âge » pour lancer une campagne de sensibilisation.



Ainsi, à travers la mini-série documentaire « C’est la Vie ! » ces acteurs souhaitent montrer que les EHPAD sont avant tout des lieux de vie où des personnes âgées ou très âgées partagent ce dernier cycle de leur vie avec des professionnels engagés, attentifs à leur offrir la meilleure qualité de vie et où se nouent des relations sincères et uniques.



« Nous avons l’ambition de continuer à faire progresser les pratiques de notre secteur. Cadre de vie, qualité de vie par le soin, bien-être au travail, innovation, mais aussi contribution sociétale à l’évolution du regard porté sur le grand âge : ces thématiques sont au cœur de notre démarche collective. Parce qu’un bon documentaire vaut mieux qu’un long discours, nous avons choisi la force de l’image pour les porter plus haut et plus loin." conclut l'édito du collectif.



Cette mini-série vise à raconter des histoires particulières, véritables et incarnées où se croisent les personnes qui sont accompagnées quotidiennement et les professionnels qui travaillent à leur côté.

Réalisateur reconnu, Olivier Babinet a apporté un regard et une sensibilité artistiques à la démarche.



La série est déclinée en différents formats pour pouvoir sensibiliser les différentes parties prenantes. Les épisodes en format 45 secondes seront diffusés sur France 2 et France 3 à compter du 12 janvier 2020. Pour découvrir les cinq épisodes de « C’est la Vie ! » sur www.cestlavie.fr.











