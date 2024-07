Bye bye calculs rénaux de Sandra Gressard, diététicienne-nutritionniste (livre) Les éditions Thierry Soucar vont publier à la rentrée prochaine, Bye bye calculs rénaux (192 pages, 19,90 euros), le premier guide alimentaire contre les calculs rénaux écrit par Sandra Gressard, diététicienne-nutritionniste qui vous présente également les aliments à éviter et ce qu'il faut manger après une crise selon le type de calcul. Bref, manger malin pour ne plus avoir mal aux reins !







Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ? Bye bye calculs rénaux, le premier guide alimentaire contre les calculs rénaux écrit par Sandra Gressard, diététicienne-nutritionniste.



Les reins sont les organes les plus discrets qui soient. Et c’est un peu le problème d’ailleurs, on ne se rend compte de leur présence et de leur importance que lorsque les choses commencent à aller mal.



On le sait, les reins jouent un rôle majeur dans notre santé et possèdent plusieurs fonctions bien spécifiques. Bien évidemment, ils éliminent les toxines et les déchets de notre organisme en filtrant le sang, mais ils régulent également la quantité d’eau, de sels minéraux ou encore de potassium dans notre corps.



On le sait moins, ils jouent aussi un rôle dans le contrôle de la pression artérielle. Il est donc primordial d’en prendre soin.



En France, près de 3 millions de personnes souffrent d’une dégradation des capacités de filtration des reins, ou maladie rénale chronique.



Quant aux calculs rénaux, il s’agit d’un trouble fréquent puisqu'il touche 10% des hommes et 5% des femmes en France. Et ces soucis de santé s’avèrent directement liés à l’alimentation.



Malheureusement après un épisode de calculs, les patients repartent trop souvent avec des conseils vagues comme « buvez plus ».



Or, « 50% des personnes qui ne bénéficient pas de prise en charge adaptée récidiveront dans leur vie », précise Sandra Gressard, diététicienne-nutritionniste, experte en santé rénale.



Comment éviter les récidives ? Ce guide qui sera publié à la rentrée, décrit et explique les habitudes alimentaires à adopter pour prévenir la formation de nouveaux calculs. Il fournit les informations les plus récentes sur les facteurs de risque et les changements de mode de vie à mettre en place immédiatement après une crise, ainsi qu'en prévention à long terme.



Un ouvrage essentiel pour quiconque a déjà souffert de calculs rénaux ou présente un risque, est enrichi de nombreux cas cliniques. L'auteur, spécialiste de la santé rénale, y oriente le lecteur vers une meilleure santé rénale, quel que soit le type de calculs et démontre l'importance de l'alimentation dans la prévention.



Publié le 16/07/2024 à 09:00 | Lu 98 fois



