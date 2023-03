Bridgestone Turanza 6 : un pneu de tourisme performant sur le mouillé Trop souvent négligés, les pneumatiques sont l’un des éléments les plus importants d’une automobile. Elément de sécurité primordial, c’est par le pneumatique que passe la tenue de route en virage, l’efficacité du freinage, le confort et, pour une part, la consommation de carburant.







Bridgestone, acteur majeur parmi les manufacturiers, renouvelle sa gamme et propose un pneumatique premium dont le développement a été orienté vers la conduite sur sol mouillé.



Le Bridgestone Turanza 6 succède au TOO5 et offre des qualités encore supérieures en terme de sécurité. Avec ce pneumatique, le manufacturier japonais fait face à la concurrence du Continental Premium Contact 6, du Michelin Primacy 4 et du Pirelli Cinturato P7.



Pour cela, Bridgestone a revu totalement l’architecture de son pneu en modifiant les blocs de pavés d’épaulement afin d’optimiser l’évacuation de l’eau de la bande de roulement. Des lamelles d’écoulement à angles multiples équipées de micro canaux d’évacuation et des pavés bombés favorisent la pression sur la bande roulement en fonction de la position de la voiture par apport au sol.



Pour ce pneumatique de remplacement, Bridgestone a développé un nouveau mélange du composé chimique qui utilise une nouvelle résine ainsi qu’une nouvelle technologie qui favorise une répartition idéale des polymères et des molécules.



L’architecture de la carcasse est plus fine tout comme la ceinture, cela, afin d’obtenir un pneu plus léger et d’abaisser ainsi le coefficient de résistance au roulement. Autant d’éléments qui assurent une usure moindre et offrent 30% de kilométrage supplémentaire et une consommation réduite de 6%.



C’est sur un circuit alternant des portions sèches et mouillées que nous avons pu tester le nouveau Turanza 6 avec les conseils de l’ancien champion du monde des rallyes Ari Vatanen.



Passage en courbe à vitesse stabilisée et soutenue (80km/h) dans une largeur limitée, évitement d’un obstacle imprévu à vitesse fixe (75km/h), freinage d’urgence à 80km/h, autant de tests qui permettaient d’évaluer les capacités de ce nouveau pneumatique.



Dans le premier atelier, on constate une stabilité régulière de la trajectoire et cela, sans prise de roulis excessif. Quant au test d’évitement sur chaussée humide, on constate en toute logique une double prise de roulis mais sans déclenchement d’un quelconque survirage.



En ce qui concerne le freinage d’urgence, il s’effectue en conservant une stabilité de trajectoire sur une distance qui permet de s’arrêter avant l’obstacle. Autant de qualités que l’on demande à un pneumatique dit « d’été »



Ce nouveau Turanza 6 est adapté à tous les types de véhicules qu’il s’agisse de berlines classiques, de SUV et il convient également aux véhicules électriques. Il sera disponible dans 136 dimensions de la série 16 à la série 21.



Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 27/03/2023 à 01:00 | Lu 41 fois



