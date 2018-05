Article publié le 14/05/2018 à 01:00 | Lu 260 fois Brésil : beau concours de beauté pour personnes âgées à Sao Paulo Voici un concours de beauté pas comme les autres… Il se déroule chaque année à Sao Paulo au Brésil. Plus concrètement, il s’agissait de la 15ème édition d’un concours de beauté pour personnes âgées. Et pour 2018, c’est Rosalia Pereira, 62 ans, qui a remporté la couronne la semaine dernière dans la plus grande ville du pays.

Le Brésil est l’un des pays « les plus jeunes au monde ». On y célèbre à longueur d’année, les corps bronzés, dynamiques, jeunes et musclés. Le cas échéant, on n’hésite pas à passer sous le bistouri d’un spécialiste local pour être « encore plus beau » et paraitre « encore plus jeune ».



Paradoxalement, ce pays qui vénère la jeunesse, organise également des concours de beauté pour les personnes âgées. Le dernier en date vient de se tenir à Sao Paulo, la plus grande ville du pays. Comme le rappelle un récent reportage de l’AFP, cet évènement est organisé par un centre de social local qui souhaite « promouvoir l’inclusion sociale et faire sortir les gens de chez eux ».



Cette année, c’est Rosalia Pereira, 62 ans, qui a remporté la couronne. Elle s’est démarquée tout d’abord de la centaine de participants présélectionnés, puis des 25 finalistes âgés de 62 à 77 ans. Elle faisait donc partie des « plus jeunes » de cette édition. En plus de la « reine de beauté, quatre autres titres ont été créés : Miss timidité, Miss élégance, Miss sourire et Miss sympathie.



Précisons que Rosalia Pereira est maman de deux enfants. Elle gagne cette année sont deuxième concours de beauté après celui de 2016. Divorcée il y a quelques années, elle a retrouvé l’amour il y a deux ans… En effet, elle a renoué avec son premier fiancé grâce à Facebook (où les seniors sont de plus en plus nombreux). Celui qu’elle avait éconduit il y a 35 ans !



C’est peut-être l’amour qui la rend belle et fringante.