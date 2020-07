Article publié le 21/07/2020 à 03:03 | Lu 165 fois Bouches-du-Rhône : la "maison du bel âge" entame une tournée de six mois





Avec les Maisons du Bel Âge (MBA), le département des Bouches-du-Rhône (13) a souhaité proposé un autre service public comme lieu créateur de lien social. Ainsi, du 21 au 24 juillet 2020, la MBA itinérante entame une tournée de six mois sur l'esplanade de l'Hôtel du Département à Marseille.

C’est pour rompre l’isolement des personnes âgées les plus isolées que cette “Maison du Bel Âge

itinérante” a été mise en place par le département des Bouches-du-Rhône. Après ces quatre jours sur l’esplanade de l’Hôtel du Département à Marseille, elle partira en tournée dans les zones dépourvues de MBÂ pour aller à la rencontre des personnes de plus de 60 ans.



Dans la pratique, il s’agit d’un véhicule de type Airstream aménagé qui offre les services habituellement proposés par les Maisons du Bel Âge « statiques ». Comme ses homologues déjà implantées sur le territoire, la “MBA itinérante” a également vocation à remplir des missions d’accompagnement et de veille sanitaire.



Ce guichet unique d’accueil des ainés et de leurs proches ou aidants est géré par les équipes du Département qui sont à leur disposition pour répondre à leurs questions, les orienter dans leurs recherches et les accompagner dans les démarches administratives et la gestion de la vie quotidienne.



Egalement, au sein de cette “MBA itinérante”, des ateliers de réalité virtuelle sont proposés pour faire découvrir une expérience numérique aux seniors à travers des séances de relaxation, de stimulation des capacités cognitives et ou encore de tests de mémoire.



Naturellement, en raison de la crise sanitaire et du public qui sera accueilli, le port du masque est obligatoire.



Voici les premières dates de cette tournée :

-du 21 juillet au 24 juillet 2020 à Marseille - Hôtel du Département

-du 27 au 31 juillet 2020 à Carnoux-en-Provence

-du 3 au 7 août 2020 à Pélissanne

-du 10 au 13 août 2020 à Marseille - Hôtel du Département









Dans la même rubrique < > De l'importance de bien choisir son logement pour favoriser le bien-vieillir Ainés : pour ceux qui souhaitent réduire leur isolement pendant les vacances SFGG : la contribution de la gériatrie au Ségur de la Santé