Bob Weighton : le doyen de l'humanité vient de disparaitre à l'âge de 112 ans

C’est une partie de la mémoire vivante des hommes qui s’est éteint le 28 mai 2020 à Alton, petite ville du Hampshire en Angleterre où résidait Bob Weighton, le doyen officiellement reconnu par le Guinness book des records.Il est mort paisiblement dans son sommeil des suites d’un cancer à l’âge de 112 ans et trois mois. Soulignons qu’il est toujours délicat d’affirmer qu’il s’agit à 100% de certitude, que c’était l’homme le plus âgé de la planète... C’est la raison pour laquelle, il est souvent précisé « doyen ou doyenne connue ».En effet, il se peut que quelque part dans le monde, une homme encore plus âgé que Bob Weigthon soit encore en vie mais non répertorié. De plus, seule la famille, peut décider –ou pas- de faire connaitre de leur vivant l’existence de leur parent susceptible d’être doyen. D’ailleurs, un Sud-africain, Fredie Blom affirme avoir célébré ses 116 ans le 8 mai dernier…Bob Weighton était né le 29 mars 1908 dans le Yorkshire. Il faisait partie d’une fratrie de sept enfants. Il a eu trois enfants, dix petits-enfants et vingt-cinq arrière-petits-enfants. Afin de le protéger du coronavirus, il a célébré son dernier anniversaire à huis clos fin mars dernier… Il trouvait d’ailleurs qu’en ce moment, le « monde était un peu en désordre »… Kane Tanaka, doyenne de l’humanité (plus vieille femme au monde officiellement répertoriée) depuis mars 2019 a célébré son 117ème anniversaire le 2 janvier dernier. Cette super-centenaire japonaise vit actuellement dans une maison de Fukuoka à l’ouest du Japon.