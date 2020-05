Bob Dylan : la légende folk-rock ressort un album à l'âge de 78 ans

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de chansons pop-folk-rock. En effet, Bob Dylan, quasi octogénaire et qui chante pratiquement depuis 60 ans, vient d’annoncer sur son site Internet qu’il allait sortir son 39ème opus le 19 juin prochain (en double CD ou double vinyle).



Intitulé Rough and Rowdy Ways, ce double album de dix titres est le premier contenant de nouvelles chansons originales depuis huit ans, depuis Tempest sorti en 2012. A noter que l’album est déjà disponible en pré-commande sur son site web.



Depuis, en effet, seul un album de reprises de Frank Sinatra était sorti en 2015 et 50.000 exemplaires avaient été offerts à des retraités américains de l’AARP.



D’ores et déjà, le prix Nobel de littérature a dévoilé lors de ses récents concerts, trois titres qui figureront sur son 39ème album : False Prophet, aux relents de blues, Murder Most Foul, un titre d’une durée de 17 minutes qui revient sur l’assassinat de JFK et I Contain Multitudes qui évoque David Bowie et Indiana Jones.



Son plus gros tube, celui que toutes les générations connaissent, Like a Rlling Stone, a été élu la plus grande chanson de tous les temps par le magazine spécialisé Rolling Stone.



A noter également que demain, la maison de ventes aux enchères Sotheby’s va proposer à Londres, des paroles manuscrites et inédites de Bob Dylan issues de son album Blonde on Blonde, un chef d’œuvre paru en 2016. Estimation : 15.000 euros.