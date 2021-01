Blackroll : l'automassage comme remède au mal de dos

La douleur dans le dos peut être désagréable voire très douloureuse avec un signal d’alarme du corps qui peut être très difficile à faire disparaître à long terme.



Plusieurs sortes de douleurs apparaissent à différents endroits du dos : le mal à la nuque en haut du dos plus connu sous le nom de cervicalgie (cervicales), les douleurs au bas du dos ou lombaires (lombalgie).



Sans oublier le milieu du dos entre les vertèbres lombaires et cervicales.



Ces douleurs qui peuvent faire plus ou moins mal au quotidien peuvent être traitées par des techniques d’automassage.



Des études montrent qu’il est possible de se soigner de certaines douleurs, comme celle présentent au niveau du dos, par l’automassage avec un rouleau.



Utiliser le Blackrool Standard sur le milieu du dos permet de stimuler les fascias et de favoriser la circulation sanguine. Ce nouveau phénomène d’automassage (avec le rouleau) simplifie la vie et apaise les douleurs par l’automassage.



