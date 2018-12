Article publié le 03/12/2018 à 10:12 | Lu 121 fois Bien vieillir à domicile grâce à votre compteur d'eau De nos jours, de nombreuses techniques et technologies se développent pour favoriser le bien-vieillir et le maintien à domicile. L’une des dernières en date ? Le compteur d’eau intelligent et connecté qui prévient lorsque l’activité d’une personne âgée semble anormale.

Les nouvelles technologies se développent à la vitesse grand « V ». Et ce, dans tous les domaines de la vie quotidienne et notamment, dans le champ de la protection des personnes âgées vivant à domicile. Une bonne chose puisque la plupart des ainés, souhaitent rester le plus longtemps possible chez eux. Ce qui est bien légitime d’ailleurs.



On connaissait le réfrigérateur intelligent et les dalles intelligentes. Aujourd’hui, c’est le compteur d’eau qui est « mis à contribution ». En effet, l’eau fait partie des biens que nous consommons quotidiennement et généralement, toujours selon un niveau d’utilisation similaire.



L’idée du compteur d’eau intelligent et connecté est donc de signaler à une plateforme de surveillance, toute anomalie dans la consommation d’eau d’une personne âgée –sachant que cette dernière à donner son accord préalable pour être « surveillée ». Un procédé malin et non intrusif qui permet de détecter un problème éventuel assez rapidement.



Cette innovation vient d’être présentée au salon Pollutec qui s’est tenu à Lyon. Actuellement, près de quatre millions de Français sont d’ores et déjà équipés de ce type de compteurs. La rive gauche de Paris, Le Mans, Mulhouse et Marseille.











