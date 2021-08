Article publié le 18/08/2021 à 09:01 | Lu 297 fois Bien manger, bien vivre, bien vieillir (livre)





Les éditions Inpress vont publier le 25 aout prochain, Bien manger, bien vivre, bien vieillir, un ouvrage de 184 pages (14,90 euros) dans lequel le médecin nutritionniste Patrick Serog et la psychologue et psychanalyste Roseline Levy-Basse nous ouvrent un chemin pour bien vieillir.

De plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 60 ans et plus sont de plus nombreux.



A ce titre, depuis une vingtaine d’années, les ouvrages concernant le vieillissement et ses conséquences se multiplient, souvent avec des approches différentes. Dernier en date, ce livre qui sera publié aux éditions Inpress le 25 aout prochain, intitulé « Bien vieillir, bien vivre, bien vieillir ! ».



Ce nouvel ouvrage vient balayer bien des idées reçues. Non, on ne perd pas le plaisir de manger en vieillissant. Oui, l’optimisme entraine un effet positif sur la santé. Oui, on peut débuter une activité

physique après 65 ans et améliorer sa qualité de vie. Non, il n’est jamais trop tard pour faire un travail psychologique sur soi. Oui, on peut toujours découvrir et apprendre.



Dans ce livre de Patrick Serog et Roselyne Levy-Basse, respectivement médecin nutritionniste et psychologue, psychanalyste, les deux auteurs proposent des conseils pratiques, des astuces nutritionnelles et gustatives, des témoignages…



Par ailleurs, au travers d'axes-clés, ils nous invitent à poser un nouveau regard sur notre vie : accepter de recevoir des autres de bon cœur après avoir beaucoup donné à ses enfants, à sa famille, à son travail, entreprendre de nouveaux projets qui donnent du sens à la vie, avoir du plaisir à manger, être acteur de sa vie, réintroduire du désir.



Patrick Serog est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages grand public dont le best-seller Savoir manger, le guide des aliments, écrit avec le Dr Jean-Michel Cohen. Roselyne Levy-Basse intervient notamment dans sa pratique professionnelle auprès de futurs retraités.









