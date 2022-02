Article publié le 03/02/2022 à 05:05 | Lu 219 fois Bien-être et médecine douce 2022 : 38ème édition et 5 jours pour prendre soin de soi





Le salon Bien-Être Médecine Douce, événement leader en matière de santé au naturel, historiquement présent à Paris, se décline à Lyon. Il réunit 220 acteurs et experts à Paris (150 à Lyon) rigoureusement sélectionnés en matière de médecines complémentaires, de prévention santé et d’innovations produits bien-être. Du 3 au 7 février 2022, Paris, Porte de Versailles – hall 5.1.

Au programme de cette rencontre qui aura donc lieu en « physique » : médecines naturelles, séjours bien-être et détente, beauté au naturel, massages et soins, formation professionnelle, gestion du stress, alimentation équilibrée, shopping bien-être, laboratoires spécialisés, écoles et formations en médecines douces, avec un programme complet de conférences menées par des experts de la santé au naturel et, en écho avec l’actualité, des ateliers animés par les exposants du salon (ateliers-conseils avec des thérapeutes, ateliers-découvertes et des ateliers corps/esprit).



Pendant cinq jours, les visiteurs pourront découvrir de nouvelles idées pour préserver leur immunité, nourrir leur corps sainement et maintenir ou retrouver leur énergie… Toutes les clés pour rendre sa vie plus radieuse et s’octroyer une parenthèse pour se ressourcer !



Pour sa 38e édition, le salon va aussi se recentrer sur sa spécificité : à savoir, les médecines complémentaires. Il proposera de fait, un « éclairage avisé » sur le secteur et afin de permettre de comprendre aussi bien les approches traditionnelles que les dernières tendances.



Selon l’OMS, il existerait plus de 400 médecines complémentaires dans le monde. Et une majorité de Français y ont recours : 71% d’entre eux auraient déjà eu recours à au moins une pratique de médecine douce (Harris Interactive 2019).



Pourtant, les médecines alternatives peinent à acquérir un statut clair dans notre système de santé. La diversité des pratiques répond à la pluralité des situations, activités et besoins. Les médecines complémentaires offrent des approches et démarches destinées à améliorer la situation des individus et à contribuer à leur mieux-être.









