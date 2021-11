Article publié le 16/11/2021 à 01:00 | Lu 130 fois Beaux livres : Voitures d'exception de Nicolas Meunier





Dans la catégorie beaux livres, il y a ceux que l’on lit et ceux que l’on pose sur la table basse du salon. Celui-ci, Voitures d’exception de Nicolas Meunier, appartient à la première catégorie.

Jusqu’à présent, en matière de livres automobiles de qualité, on pouvait compter sur la production de Serge Bellu qui en est à son 100ème titre ainsi que sur celle de Sylvain Reisser. Maintenant, il va falloir intégrer dans sa bibliothèque les livres de Nicolas Meunier.



Eclectique dans ses choix, il nous propose pour cette fin d’année, un ouvrage sur les voitures d’exception. Bugatti, Koenigsegg, Pagani, Ferrari… Autant de modèles que nous n’avons pu découvrir que sur les stands des constructeurs dans les grands salons automobiles. Avec leur disparition progressive, les amateurs ne peuvent que compter sur les bons vieux bouquins pour mieux connaître cette production dont les unités se comptent sur les doigts de la main.



Pour cette présentation, Nicolas Meunier a choisi de commencer sa sélection en 2005 avec la Bugatti Veyron. La voiture d’exception par excellence : 1.000.000 euros, un châssis en carbone, un moteur 16 cylindres en W, 1001 ch, 1250 Nm et 406 km/h ! Des chiffres qui témoignent de l’aspect superlatif de ces autos.



Ce ne sont pas moins de 71 modèles qui sont passés en revue dans ce livre. Outre une très belle illustration, on apprécie particulièrement les fiches techniques d’une grande précision qui nous éclairent sur chaque modèle.



En plus des grands classiques comme Bugatti, Lamborghini, McLaren et autres Lotus, on fait la découverte de produits exotiques comme les Koenigsegg, Hennessey Venom, Pagani ou Delage D12. On aurait simplement aimé trouver les chiffres de production dans la fiche technique (certains chiffres sont intégrés au texte). Certes, ceux-ci peuvent être d’une grande fantaisie et difficile à vérifier mais cela peut donner une approche de cette industrie de niche.



Tout au long de la lecture de cet ouvrage, on fait connaissance avec les ingénieurs et les différents designers qui ont participé à la conception de ce que l’on appelait autrefois les supercars. En 222 pages illustrées de nombreuses photos, notre culture automobile voit ses lacunes comblées par un ouvrage qui se lit avec passion.



Voitures d’Exception par Nicolas Meunier chez Hugo & Cie, 29,95 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier









Dans la même rubrique < > Jacques et son maître de Milan Kundera au Théâtre Montparnasse : cent minutes de vrai bonheur Redevance télé : certaines personnes âgées sont exonérées