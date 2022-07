Article publié le 01/07/2022 à 01:00 | Lu 82 fois Baromètre I-CAD : près de 17 millions de chats et de chiens identifiés en France en 2021





Chaque année, le Fichier National I-CAD, qui gère l’enregistrement de l’identification des animaux domestiques, dévoile les chiffres et les tendances annuelles relatives à la population et l’identification des chats et des chiens en France. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le nombre de chats et chiens identifiés a augmenté de 3,24% et représente aujourd’hui près de 17 millions de toutous et de matous identifiés en France.

L’identification des chats et des chiens en constante augmentation en France ! Près de deux millions (1.953.708), c’est le nombre de chats et de chiens identifiés et enregistrés dans le Fichier National en 2021.



Pour les matous, la hausse des enregistrements est de +12% par rapport à 2020 avec 1.102.145 nouveaux félins identifiés. Pour les chiens, 851.563 compagnons ont été enregistrés, soit une augmentation de +7% par rapport à l’année précédente.



A noter que la part des enregistrements par puce électronique est de 90% sur l’année 2021, contre 10% par tatouage !



D’autre part, l’année passée, ce sont 118.323 chats et 14.070 chiens qui ont été identifiés par les associations de protection animale. Enfin, les fourrières et refuges ont identifié 168.601 chats et 35.533 chiens.



Cette croissance des identifications depuis ces dernières années, illustre un véritable engouement envers les animaux de compagnie. En effet, outre le fait que l’identification soit une démarche obligatoire, elle est aussi la première étape d’une possession responsable.



Les Français se responsabilisent pour le bien-être de leur animal. En effet, le faire identifier, est le seul moyen d’être officiellement reconnu comme propriétaire de celui-ci. Il s’agit également de la seule façon de le protéger ou de le retrouver en cas de perte ou de fugue, à condition que les coordonnées du propriétaire soient à jour depuis l’espace « détenteur » sur i-cad.fr.



L’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine recensent les populations les plus nombreuses en termes de chats et de chiens identifiés en 2021



Les chiens d’apparence raciale « Border Collie » ont été les plus identifiés en 2021 avec 41.186 chiens. Alors que pour les chats, les chats européens sont les plus identifiés avec 933.110 félins. Les « Maine coon » et les « Siamois » complètent le podium pour les chats, alors que les « Chihuahua » et les « Berger australien » complètent celui des chiens.



Enfin, côté nom, Simba est le premier nom des animaux identifiés, chats et chiens confondus. Avec 15.690 chats et 11.422 chiens, ce nom devance les 7.981 chats nommés « Nala » et les 8.787 chiens nommés « Stella ».



Enfin, dernier point mais d’importance, grâce à l’identification 27 045 chats et 12 586 chiens ont retrouvé leurs maitres !









