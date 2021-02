Article publié le 19/02/2021 à 02:00 | Lu 33 fois B7&1MORE : des bières 100% françaises





Sauvages, artisanales, aux saveurs authentiques…. B7&1MORE veut contribuer redéfinir la culture de la bière artisanale en créant un collectif de passionnés du goût et des saveurs, et amoureux de l’aventure en plein air.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



L’histoire du nom B7&1MORE vient de l’importance que la marque et ses équipes portent à cet animal en voie de disparition, notamment dans les montagnes françaises ! À ce jour, il existe 7 espèces d’ours dans le monde, plus une considérée depuis peu dans la famille des ours herbivores, le panda ! C’est ainsi que le nom B7&1MORE est né.



Les bières B7&1MORE sont produites à partir de matières premières 100% françaises et selon des méthodes de production traditionnelles. Grâce au savoir-faire et à l’expertise des équipes et des partenaires de B7&1MORE, la production permet de proposer une gamme de bières où chaque référence développe des saveurs uniques et typées.



Les bières sont de fermentation haute, non filtrées, non pasteurisées. La refermentation en bouteille (processus de réactivation des levures) forme un dépôt en fond de bouteille appelé lie, garant d’un pétillant naturel.



B7&1MORE s’engage au côté de l’association FERUS, première association nationale de défense et de sauvegarde des grands prédateurs. La marque est 100% transparente dans les actions qu’elle mène à leur côté. Elle reverse 1 euro sur chaque carton de 12 bouteilles achetées. L’association FERUS reçoit également 1 centime sur chaque bouteille B7&1MORE vendue à l’unité et 1 euro sur chaque fût de bière B7&1MORE acheté.



Les bières B7&1MORE se dégustent dans une bouteille en verre au format 33cl pour une dégustation nomade. Les assemblages complexes du malt, des céréales, des fruits…rendent nos bières savoureuses et parfaitement équilibrées. Elles sont disponibles sur le e-shop et chez de nombreux cavistes et restaurants.



