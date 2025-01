Avance du crédit d'impôt : le point avec la Fepem La campagne annuelle de l’avance du crédit d’impôt ou réduction a débuté le 15 janvier 2025. Pour l’occasion, la Fédération des Particuliers Employeurs de France (Fepem) a souhaité rappeler son engagement visant à soutenir et à défendre les particuliers employeurs face à ces enjeux tout en leur apportant des solutions concrètes et simplifiées. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/01/2025

Avance du crédit d’Impôt : accompagner les particuliers employeurs pour répondre aux défis de l’emploi à domicile



Rappelons que ce dispositif (avance du crédit d’impôt ou réduction) vise à faciliter l’accès à l’emploi déclaré, à répondre aux besoins croissants des familles (notamment aux aidants familiaux), à ceux des seniors et des personnes en situation de handicap.



Tout ceci, en contribuant au dynamisme social et économique sur l’ensemble de notre territoire.



« Versée en une fois, cette avance instaurée depuis 2018 correspond à 60% du montant total des réductions et crédits d’impôt déclarés au printemps 2024 au titre des dépenses réalisées en 2023, déduction faite des éventuelles avances immédiates de crédit d’impôt services à la personne déjà reçues en 2024. Instaurée depuis 2018, elle permet une amélioration du pouvoir d’achat de nos concitoyens » souligne la Fepem dans son communiqué.



Plus concrètement, en éliminant les freins liés à l’avance de trésorerie, ce dispositif favorise :

Le maintien à domicile des seniors et des personnes fragiles, une priorité dans une société en quête de solutions adaptées notamment face à son vieillissement et sa volonté de demeurer à son domicile.

L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, particulièrement pour les familles, les aidants familiaux.



En cette période où la hausse des coûts de la vie liée à l’inflation pèse encore considérablement sur le pouvoir d’achat des Français et tout juste quinze jours après les traditionnelles hausses des prix du 1er janvier, ce dispositif permet également de :

Réduire les coûts liés à l’emploi à domicile, en supprimant le besoin d’avancer les montants liés à l’avantage fiscal.

Favoriser l’emploi déclaré, essentiel pour offrir une protection sociale complète aux salariés.

Soutenir les publics fragiles, notamment les personnes âgées et les familles ayant des besoins spécifiques.



« L'emploi à domicile n'est pas qu'une solution individuelle : il constitue une réponse globale aux défis de notre société. En simplifiant l'accès à l'emploi déclaré pour les particuliers employeurs, l'avance financière permet de maintenir un secteur essentiel au quotidien et de soutenir les ménages face à des besoins croissants » conclut la Fepem qui représente 3,3 millions de particuliers employeurs et 1,2 million de salariés à domicile.







