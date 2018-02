Article publié le 28/02/2018 à 01:00 | Lu 112 fois Autotests vendus en pharmacie : en savoir plus sur leur utilisation Face à l'accroissement des autotests médicaux vendus en pharmacie, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) souhaite rappeler au grand public les précautions d'usage de ces dispositifs médicaux de diagnostic utilisés à domicile.





Les rayons des pharmacies et les sites de pharmacies en ligne proposent désormais une vingtaine de tests vendus sans ordonnance : autotests de diagnostic des allergies, des infections urinaires, du cholestérol, de la maladie de Lyme, du tétanos ou encore du VIH...



Qu'est-ce qu'un autotest ?

Un autotest est un dispositif médical de mesure d'un paramètre biologique destiné à être utilisé par le grand public à domicile.



Il existe plusieurs types d'autotests :

- les autotests permettant aux patients de suivre certains marqueurs de leur maladie et d'ajuster leur traitement : lecteurs de glycémie, autotensiomètres. Les patients sont suivis par un médecin et préalablement formés à l'utilisation du dispositif ;

- les autotests permettant de renseigner sur la présence ou non d'un marqueur biologique (pathologie, grossesse).



Recommandations de l'ANSM pour un bon usage des autotests vendus en pharmacie :

- utiliser uniquement des autotests marqués CE

- acheter les autotests seulement dans les pharmacies d'officine ou sur leurs sites internet

- ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel de santé

- bien lire et respecter la notice d'utilisation

- rester vigilant au vu des résultats obtenus. Ces derniers doivent être confirmés par des examens réalisés en laboratoire de biologie médicale et partagés avec le médecin traitant afin d'établir un diagnostic précis et fiable.



À savoir : pour les autotests VIH, la plateforme Sida Info Service peut aider les utilisateurs en cas d'interrogations. Ce service, disponible 7 jours sur 7, 24h/24, est confidentiel, anonyme et gratuit (0800 840 800).



