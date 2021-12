Article publié le 01/12/2021 à 11:41 | Lu 108 fois Autonomia : lauréat de la Silver Académie 2021





Silver Economy Expo, en partenariat avec l’Assurance Retraite Île-de-France, Bluelinea, France Silver Eco et l’UGAP, a organisé la sixième édition de la Silver Académie, un concours national qui valorise les start-up proposant une offre innovante dédiée aux seniors ou aux aidants. Autonomia, le réseau de conseillers grand-âge qui s’est lancé cette année, est le lauréat 2021.

Une très large majorité (97%) des Français souhaite vieillir chez elle plutôt qu’en Ehpad. Et c’est d’ailleurs bien légitime. Grâce à un diagnostic 360° (MHAVIE grand-âge), le conseiller grand âge Autonomia (marque du groupe Oui Care) recueille les souhaits de vie et les envies des personnes âgées.



Puis, il sélectionne et coordonne les meilleurs partenaires locaux pour adapter et sécuriser le logement, veiller sur la santé, accompagner au quotidien et apporter l’ensemble des services pour permettre à chacun de profiter de sa vieillesse et de continuer à vivre la vie que la personne a choisie.



Le conseiller grand âge d’Autonomia est un nouveau métier. Il s’agit d’un professionnel qui arrive en soutien de la personne âgée mais aussi de ses proches. Tel un “super-aidant”, il va évaluer, conseiller,

mettre en place et coordonner tous les acteurs du quotidien.



Pour que l’ainé continue à vivre et non pas survivre et que les proches retrouvent une relation plus apaisée et sécurisante avec leur parent. Quatre cabinets ont déjà ouvert en France : dans le bassin d’Arcachon, au Havre, au Mans et à La Baule.



Cette entreprise est née de la volonté de proposer une alternative à la maison de retraite. La marque est dirigée par Constance Wiblé et Damien Cacaret. Grâce à ce prix, Autonomia bénéficiera d’un dispositif complet de visibilité d’une valeur de 20.000 euros afin de développer l’enseigne.



47 entreprises nationales ont candidaté pour ce prix. Trois sont devenues finalistes et ont pu présenter leur activité, leur modèle et leur vision devant les membres du jury et un public de professionnels le 24 novembre dernier au salon Silver Economy Expo.









