Aure Sorasso-Bluem : lauréate du Prix Jeunes Chercheurs de la Fondation Médéric Alzheimer Face aux difficultés rencontrées par les jeunes chercheurs pour obtenir des financements, la Fondation Médéric Alzheimer encourage les activités de recherche sur Alzheimer : Aure Sorasso-Bluem, lauréate du prix Jeunes Chercheurs pour son projet de thèse « L’Activité Physique Adaptée : un levier pour développer le « pouvoir d’agir » et le bien-être de personnes présentant une maladie d’Alzheimer ? Le cas de personnes présentant des troubles neurocognitifs légers à moyens ». PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 22 Janvier 2025





Pour cela, des séances d’activités physiques seront proposées au sein de différents accueils de jour.

Pour mener à bien l'étude, quatre activités physiques sont proposées : deux activités individuelles, centrées sur soi, et deux activités coopératives reposant sur l’interaction.



Les activités seront proposées pendant six mois à deux groupes au sein de structure d’accueil, type accueil de jour, suivant deux modalités de pratique distinctes :

la première repose sur une pédagogie traditionnelle à base d’imitation et de guidage ;

la seconde relève d’une pédagogie dite de capacitation s’appuyant sur la co-construction des exercices et une liberté de choix accrue dans les activités proposées afin de permettre davantage de « pouvoir d’agir ».



Le jury a souligné la pertinence et la qualité du sujet, ainsi que son fort potentiel d'impact et de déploiement sur le terrain.



Depuis sa création, la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) et en santé publique fait partie de l’ADN de la Fondation. Plus de 100 jeunes chercheurs ont été soutenus au travers de prix, bourses, dotation, pour un montant global de plus d’un million d’euros.



