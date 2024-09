Augmentation des petites retraites : près de 1,1 million de retraités sont concernés C'est la bonne nouvelle de la rentrée : 1,1 million de retraités voir une augmentation de leur pension de retraite . Cette mesure, inscrite au cœur de la réforme des retraites adoptée en 2023, vise à améliorer le quotidien des bénéficiaires. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 02/09/2024

Dans le détail, ce sont précisément 1,1 million de retraités qui verront leur pension s'accroître de 56 euros par mois en moyenne . Annuellement, cela représente donc une bonification moyenne de 672 euros qui viendra soutenir les retraites les plus modestes. Une avancée sociale qui fait suite à un premier coup de pouce automnal octroyé à 600 000 retraités en 2023, dont la revalorisation avait atteint alors jusqu'à 100 euros par mois.





Qui sont les heureux élus ?



La condition pour bénéficier de cette augmentation repose sur une carrière ininterrompue et sur un cumul d'au moins 120 trimestres de cotisations , avec une rémunération avoisinant le SMIC . En résumé, une carrière complète et un départ à la retraite à taux plein sont requis. Et les plafonds sont fixés : il faut percevoir une pension de base inférieure à 847 euros et une retraite globale ne dépassant pas 1 352 euros .



Il est important de souligner que cette augmentation n'est pas figée dans le temps : elle est rétroactive et connaîtra une actualisation annuelle, chaque premier janvier.



L'impact financier immédiat pour les concernés sera d'autant plus significatif que l'augmentation n'a pas été appliquée comme prévu en septembre dernier ; un rattrapage sous forme d'un virement cumulant douze mois de hausse est donc attendu d'ici le mois d'Octobre.









