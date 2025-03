Au revoir compagnon : un nouveau site Internet sur le deuil animalier On le sait, les Français et notamment les seniors sont des amoureux des animaux de compagnie. Alors, forcément, lorsqu’un deux disparait, c’est un drame. Parce que dire adieu à un animal de compagnie est un moment aussi douloureux qu’inévitable, Woopets s’associe à Esthima, pour lancer Au Revoir Compagnon, un site internet dédié à la fin de vie d’un animal et l’accompagnement du deuil animalier. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 25/03/2025





Bien conscient de la place fondamentale qu’occupent les animaux dans le cœur des Français, mais aussi de l’importance du deuil animalier, le site



À travers des guides spécialisés, cette plateforme informe et accompagne les personnes à chaque étape de la période de deuil. Comment ? Avec des conseils pour accompagner les animaux en fin de vie, des informations pour gérer leur décès, mais aussi, un soutien psychologique au moment du deuil afin d’aider les maîtres à surmonter la perte de leur toutou ou de leur matou adoré.



Cette plateforme aide aussi les propriétaires à organiser les obsèques de leur animal en les mettant directement en relation avec les pompes funèbres animalières Esthima. « Ensemble, ils trouvent la solution la plus adaptée aux besoins de chacun » assure le communiqué de l’entreprise.



Les maîtres ont ainsi la possibilité d’organiser des funérailles pour leur compagnon disparu, qu’il s’agisse d’une crémation privée ou plurielle, de la sélection d’une urne funéraire ou d’un moment de recueillement dans un salon funéraire.



Plus qu’un simple compagnon,



D’ailleurs, 44% déclarent parler plus régulièrement à leur animal qu’à leurs enfants ou petits-enfants. Et un petit tiers (30%) affirme même passer des journées entières sans parler à personne d’autre qu’à leur animal. C’est la dure loi de la nature. Un jour ou l’autre, tôt ou tard, les propriétaires d’animaux de compagnie seront confrontés à la perte de leur compagnon ; une douleur à la hauteur de l’amour partagé pendant des années de vie commune.Bien conscient de la place fondamentale qu’occupent les animaux dans le cœur des Français, mais aussi de l’importance du deuil animalier, le site Au Revoir Compagnon vise à permettre aux maîtres de chiens, de chats, de NACs ou de chevaux de mieux appréhender cette période particulièrement difficile à surmonter.À travers des guides spécialisés, cette plateforme informe et accompagne les personnes à chaque étape de la période de deuil. Comment ? Avec des conseils pour accompagner les animaux en fin de vie, des informations pour gérer leur décès, mais aussi, un soutien psychologique au moment du deuil afin d’aider les maîtres à surmonter la perte de leur toutou ou de leur matou adoré.Cette plateforme aide aussi les propriétaires à organiser les obsèques de leur animal en les mettant directement en relation avec les pompes funèbres animalières Esthima. « Ensemble, ils trouvent la solution la plus adaptée aux besoins de chacun » assure le communiqué de l’entreprise.Les maîtres ont ainsi la possibilité d’organiser des funérailles pour leur compagnon disparu, qu’il s’agisse d’une crémation privée ou plurielle, de la sélection d’une urne funéraire ou d’un moment de recueillement dans un salon funéraire.Plus qu’un simple compagnon, l’animal de compagnie est considéré comme un véritable partenaire de vie pour les seniors D’ailleurs, 44% déclarent parler plus régulièrement à leur animal qu’à leurs enfants ou petits-enfants. Et un petit tiers (30%) affirme même passer des journées entières sans parler à personne d’autre qu’à leur animal.







La rédaction vous conseille < > Jean-Louis Debré est mort Il faudra désormais payer pour diffuser de la musique aux enterrements !