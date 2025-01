Atout Senior : Nicolas Gouspy, de coach à RH Nicolas Gouspy, 56 ans en formation Responsable ressources humaines : après plus de dix ans d’expérience dans l’accompagnement humain, en tant que Coach professionnel certifié, préparateur mental diplômé et formateur certifié auprès de dirigeants, managers, sportifs et artistes, j’ai décidé de franchir un nouveau cap en suivant une formation de Responsable Ressources Humaines chez ifocop, dans le cadre du dispositif Atout Senior. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/01/2025

Cette opportunité, que j’ai découverte grâce à une réunion d’information proposée par mon conseiller France Travail, s’est imposée comme une suite logique à mon parcours.



Je ressentais le besoin d’élargir mes compétences aux aspects plus techniques des métiers des ressources humaines, notamment en Qualité de Vie au Travail (QVT), Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), en Droit du travail, en Administration du personnel ou en gestion de la paie.



Ces connaissances sont importantes pour compléter mon expertise et ainsi renforcer ma crédibilité, que ce soit pour intégrer durablement une entreprise ou développer mes activités de conseil.



La formation ifocop m’a séduit par sa dimension humaine, axée sur des thématiques comme la RSE et les soft skills, qui me tiennent particulièrement à cœur.



Elle m’apporte également des outils concrets pour structurer ma recherche d’emploi : élaborer un CV percutant, affiner mon pitch et faire correspondre mon profil aux besoins des entreprises ciblées.



Grâce à mon parcours riche et diversifié (Management, Direction de projet, Coaching professionnel, Formation, etc.), je me sens légitime pour répondre à des problématiques complexes d’une entreprise.



Je suis convaincu que les professionnels expérimentés, comme moi, ont beaucoup à apporter : de la maturité, une capacité à prendre du recul, une expertise précieuse et une vision stratégique.



Mon objectif est clair : décrocher un stage d’application pratique en entreprise rapidement et apporter une vraie valeur ajoutée à l’entreprise qui me fera confiance.







