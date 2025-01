Atout Senior : Hélène Parmentier, reprendre confiance et se former, mon chemin vers les RH Hélène Parmentier, 50 ans formation Assistant(e) ressources humaines : Ancienne assistante de direction, j’ai traversé une période difficile après mon licenciement en juin 2024, suite à un burn-out. Reprendre confiance en moi n’a pas été évident, mais en huit mois, j’ai réussi à me reconstruire et à envisager un nouveau départ. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/01/2025





C’est notamment ce qui m’a poussée à suivre une formation dans ce domaine.



Grâce à mes premiers mois de formation au sein d’ifocop, dans le cadre du



J’ai également renforcé mes compétences techniques, notamment sur Excel et Word, tout en découvrant des outils numériques innovants, comme ChatGPT, qui facilitent le travail au quotidien.



Cette expérience m’a permis de me redécouvrir. J’ai réalisé que je suis une personne bienveillante, animée par l’envie d’aider les autres.



Les formateurs, très présents, nous accompagnent dans nos démarches et notamment pour la recherche d’un stage, en nous guidant sur la rédaction de CV et de lettres de motivation.



Aujourd’hui, j’aimerais être accueillie dans une entreprise qui partage mes valeurs, qui sont l’impact écologique de l’entreprise et le bien-être du salarié.



Cette formation me permet avant tout de reprendre confiance en moi et d’actualiser mes compétences sur un marché du travail en perpétuel évolution. En explorant les opportunités professionnelles, je me suis aperçue que les offres d’assistante de direction exigeaient de plus en plus de compétences en ressources humaines.C’est notamment ce qui m’a poussée à suivre une formation dans ce domaine.Grâce à mes premiers mois de formation au sein d’ifocop, dans le cadre du dispositif Atout Senior , j’ai déjà acquis les fondamentaux du métier : la gestion des contrats (CDD, CDI, etc.), la rupture conventionnelle, le suivi du personnel et les techniques de recrutement.J’ai également renforcé mes compétences techniques, notamment sur Excel et Word, tout en découvrant des outils numériques innovants, comme ChatGPT, qui facilitent le travail au quotidien.Cette expérience m’a permis de me redécouvrir. J’ai réalisé que je suis une personne bienveillante, animée par l’envie d’aider les autres.Les formateurs, très présents, nous accompagnent dans nos démarches et notamment pour la recherche d’un stage, en nous guidant sur la rédaction de CV et de lettres de motivation.Aujourd’hui, j’aimerais être accueillie dans une entreprise qui partage mes valeurs, qui sont l’impact écologique de l’entreprise et le bien-être du salarié.Cette formation me permet avant tout de reprendre confiance en moi et d’actualiser mes compétences sur un marché du travail en perpétuel évolution.







La rédaction vous conseille < > Atout Senior : Samir Aissani, rafraichir mes compétences pour booster mon employabilité Atout Senior : un démarrage réussi, le point avec Dominique Restino de la CCI de Paris IDF