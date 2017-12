Article publié le 07/12/2017 à 01:00 | Lu 82 fois Atlas des seniors et du grand âge Les éditions Presses de l’école de hautes études en santé publique viennent de publier l’Atlas des seniors et du grand âge en France. Un ouvrage original de Mickaël Blanchet, docteur en géographie, qui permet de mieux comprendre et appréhender les grands défis du vieillissement à travers une quarantaine de thématiques.

Le monde vieillit. C’est une certitude et surtout, c’est une tendance lourde qui va encore s’accentuer jusqu’à la moitié de ce siècle. Ce phénomène démographique est absolument sans précédent dans l’histoire de l’Humanité et va entraine de lourdes conséquences. Il convient donc de l’étudier afin de mieux le comprendre et l’appréhender.



Naturellement, de très nombreuses études se sont penchées sur cette évolution… Mais c’est la première fois, à notre connaissance, qu’un Atlas des seniors et du grand âge en France est publié. L’auteur, Mickaël Blanchet, est docteur en géographie. A travers une quarantaine de thématiques et cent cartes et graphiques, il propose de mieux comprendre et surtout, de visualiser toutes les caractéristiques des seniors et personnes âgées (répartition géographique, situation économique, préférences politiques...) dans l’Hexagone.



Il s’agit d’une analyse exhaustive, à la fois démographique, sociale et économique, d’où émerge une « vieillesse plurielle », en constante mutation et marquée par les inégalités. Exploitant les données sociales les plus récentes, cet atlas au format pratique constitue un outil de référence pour tous les professionnels du secteur mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions.