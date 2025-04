Bien vivre sa retraite : quand la soif de loisirs rencontre la réalité économique Du 12 au 15 mars, Porte de Versailles à Paris, se tenait le Salon des Seniors. Plus de 50.000 visiteurs et plus de 300 exposants étaient réunis pour répondre aux attentes et questionnements d’une génération en pleine mutation. Quatre jours d’échanges intenses qui révèlent des seniors à la fois soucieux de leur avenir financier et déterminés à mener une retraite épanouie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/04/2025

Une sensibilité accrue aux enjeux de la retraite



La réforme des retraites et le climat d’incertitude qui l’accompagne ont fortement marqué les esprits.



L’immense file d’attente devant le stand de l’Assurance Retraite illustre la préoccupation majeure des visiteurs : savoir combien ils percevront et comment optimiser leur pension.



Ce constat confirme qu’au-delà de l’actualité sociale, la question du pouvoir d’achat demeure centrale pour cette tranche d’âge.







Patrimoine, transmission et fiscalité : des enjeux cruciaux



Autre point saillant, l’affluence exceptionnelle sur le stand des Notaires de France. Les seniors présents s’interrogent sur la meilleure façon de protéger leur patrimoine et d’organiser leur succession.



Fiscalité, donation, partage, testament : autant de sujets sensibles, confirmant un réel besoin de conseil et d’accompagnement juridique.







Une attention particulière sur les dépenses



Les stands consacrés aux legs et aux dons à des associations ont connu beaucoup moins d’affluence, un indice possible d’un moindre confort financier, ou du moins de priorités financières orientées vers l’anticipation des charges, le maintien du niveau de vie et le financement des plaisirs immédiats.



Enfin, la fréquentation des stands de mutuelles témoigne d’une réelle vigilance face aux dépenses de santé. Le budget reste un critère essentiel, mais il est clair que ces seniors souhaitent concilier impératifs financiers et épanouissement personnel.







Financer ses projets et ses loisirs



Les seniors ne se résignent pas à une retraite passive. Ils affichent au contraire une volonté de vivre pleinement cette nouvelle étape de vie, avec des envies de voyages, de loisirs (sport, yoga, pilates) et de projets personnels (aménagement du logement, équipements de confort).



Ils se tournent donc vers les solutions de financement adaptées : viager, prêt viager hypothécaire, monétisation partielle du patrimoine (comme le Contrat Prosper), ou encore aides publiques (telles que Ma Prime Adapt).



À noter également le succès des stands proposant le rachat d’objets précieux (montres, vins, bijoux), preuve que l’apport de liquidités reste un levier important pour réaliser ses envies.



Cette édition du Salon des Seniors met en lumière une génération qui, tout en restant très attentive à son pouvoir d’achat et à la protection de son patrimoine, nourrit de fortes aspirations de bien-être et de convivialité. La transmission reste importante, mais pas au détriment d’une vie heureuse et dynamique.



À l’heure où la question des retraites se fait plus pressante que jamais, ces quatre jours de salon démontrent la nécessité de proposer aux seniors des solutions innovantes et adaptées pour qu’ils puissent vivre pleinement leur retraite, sans renoncer à leurs projets ni à leur sérénité financière.







