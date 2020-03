Article publié le 23/03/2020 à 11:08 | Lu 81 fois Ateliermemoire.fr : de l'art de faire travailler ses cellules grises pendant le confinement Cela va bientôt faire une semaine que les Français sont confinés, qu’ils ont l’obligation de rester chez eux… Pour ceux qui ont une maison, passe encore, mais pour les autres qui restent à la maison, seul de surcroit, ce n’est pas simple. Dans ce contexte, Ateliermémoire.fr peut s’avérer une bonne solution pour faire travailler vos cellules grises…

On le voit, les mesures de confinement mises en place pour ralentir la propagation du Coronavirus et protéger les plus fragiles ont pour effet délétère de plonger ces derniers encore davantage dans l’isolement… C’est en quelque sorte une double peine qui leur est infligée.



Outre le manque d’activité physique et de stimulation intellectuelle, l’isolement social et le sentiment de solitude qu’il génère sont pointés par nombre d’études comme déterminants dans la détérioration des performances cognitives.



L’isolement social, notamment chez nos aînés, pénalise leur santé en aggravant le déclin progressif mais inéluctable de la mémoire de travail et mémoire court terme, indispensables pour vivre au quotidien de manière autonome. D’où l’intérêt de continuer à faire travailler vos cellules grises !



Vous pouvez lire les journaux (mais ils sont anxiogènes de nos jours), relire vos romans préférés, faire des mots-croisés, jouer sur votre tablette, etc. Mais les nouvelles technologies permettent aujourd’hui beaucoup plus que cela…



Il existe de nos jours des ateliers-mémoire animé par un professionnel de santé en visioconférence. Bref, c’est l’atelier qui vient à vous sans que vous ayez à vous déplacer… Pratique pour ceux qui ont une mobilité réduite en temps normal, mais également pratique pour tous les autres en ces temps de confinement…



A l’instar des sociétés invitant leurs collaborateurs au télétravail ou à se réunir en visioconférence, cette entreprise de la Silver économie propose « de recréer des interactions humaines tout en stimulant les fonctions cognitives de nos participants et cela dans le parfait respect des mesures de confinement ».



Dans la pratique, ce site Internet permet de rejoindre très simplement une séance de stimulation cognitive. Durant cet atelier d’une heure, un petit groupe de participants réunis en visioconférence réalise des exercices conçus et animés par un professionnel de santé.



Lors de cet atelier, les exercices se concentrent sur les fonctions cognitives. Leur difficulté augmente progressivement permettant à chacun de progresser à son rythme et de peu à peu retrouver confiance dans ses capacités.



L’atout de ces ateliers -en comparaison des entrainements cérébraux classiques- c’est que les participants bénéficient d’une véritable interaction. L’émulation créée par le groupe, va leur permettre d’améliorer leur mémoire et de vivre un évènement permettant de rompre l’isolement social.



Rappelons que le cerveau s’adapte tout au long de notre vie, c’est ce qu’on appelle la plasticité neuronale. Même si un déclin s’opère, en étant exigeant avec lui, le cerveau pourra recouvrer ou maintenir un bon fonctionnement permettant de conserver une autonomie le plus longtemps possible.



Les participants peuvent ensuite choisir entre 3 formules et suivre les ateliers 1 fois, 2 fois ou 4 fois par mois. L’abonnement ouvre droit au direct et l’accès au replay de ses ateliers.









Dans la même rubrique : < > Pertes auditives et appareillage : témoignage du golfeur J-F Remesy Miel de Manuka : un miel vraiment bon pour la santé