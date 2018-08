Article publié le 28/08/2018 à 01:00 | Lu 71 fois AteOona : les nouvelles technos au service de la sécurité des personnes De plus en plus de nouvelles technos permettent d’assurer la sécurité de nos ainés. L’une des dernières solutions en date ? AteOona, qui s’annonce comme étant le « premier système de messages d’alerte à envoi programmé ». Une solution qui peut s'avérer pratique pour les jeunes seniors férus de technologie

Notre société est hyperconnectée. Et ce n’est que le début d’une tendance de fond qui va aller croissant dans les années à venir. Au quotidien, cela nous permet de savoir de nos proches tout ce qu’ils veulent bien nous dire d’eux. Par ailleurs, des applications et des sites internet rendent possibles le partage de messages, de photos, d’idées et même le fait de se géolocaliser mutuellement.



Mais lorsque la personne (et notamment les jeunes seniors) est en difficulté, quelles solutions s’offrent à elle pour communiquer avec son entourage ? AteOona s’annonce comme étant le premier site qui permet de programmer des messages d’alerte, sorte d’ange gardien digital au service de toutes nos aventures du quotidien.



Dans la pratique, il convient de se créer une e-identité, sous la forme d’un ou de plusieurs profils, avec chacun leur « groupe de confiance ». Amis, collègues, membres d’un même club, c’est à l’utilisateur qu’il revient de rassembler les contacts qui devraient être prévenus simultanément en cas de soucis. L’utilisateur peut choisir d’envoyer un simple message d’alerte ou de transmettre des informations personnelles plus précises.



Marie, 60 ans, a rendez-vous avec un homme, Robert 63 ans, qu’elle a rencontré sur internet. Avant de se rendre à son rendez-vous, elle précise sur son profil ateOona qui elle s’apprête à rencontrer, ce qu’elle sait de cette personne et à quelle heure elle doit revenir de son rendez-vous. Une fois ce délai dépassé et en l’absence d’une connexion de Marie à son profil, un message d’alerte sera envoyé à sa meilleure amie et à sa sœur.











