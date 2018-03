Article publié le 28/03/2018 à 11:24 | Lu 43 fois Assuranceretraite.fr : plus de sept millions d'inscrits ! Le moins qu’on puisse dire est que l’Assurance retraite vit avec son temps. En effet, depuis quelques années déjà, elle a multiplié le nombre des services disponibles en ligne ce qui permet de faciliter le quotidien des retraités et des futurs retraités. A titre d’exemple, en 2017, le site a répertorié 7 millions d’inscrits.





En janvier 2017, la demande de retraite en ligne est venue enrichir l’offre de service digitale. Ce service a été particulièrement plébiscité par les utilisateurs : en 2017, 85 457 demandes de retraite ont été déposées en ligne.



En janvier 2018, les demandes en ligne représentent presqu’un quart des demandes de retraite et les services en ligne les plus utilisés sont : tout d’abord le suivi de dossier ; ensuite, la consultation des trois derniers paiements puis viennent la consultation du relevé de carrière tous régimes et le montant déclaré.



Afin de compléter l’accompagnement des retraités, qui sans trop de surprise représentent plus de 40% des utilisateurs du site, l‘Assurance retraite va mettre en place Aria (AR pour Assurance Retraite, IA pour Intelligence Artificielle) en mai 2018.



Dans la pratique, cet assistant virtuel, positionné dans l’espace personnel des assurés, sera en mesure de répondre à leurs questions et de les guider pour demander leur attestation de paiement, consulter leur montant déclaré à l’administration fiscale et retrouver leurs dates de paiement. Il reposera sur une technologie d’intelligence artificielle qui permettra l’apprentissage supervisé. C’est une première pour le service public.



