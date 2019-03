Article publié le 08/03/2019 à 02:53 | Lu 118 fois Assurance retraite : 40% des retraités sont âgés de 75 ans et plus Dans un récent communiqué de la Cnav (Caisse nationale de l’assurance vieillesse), l’organisme revient sur les chiffres clefs de 2018 de l’Assurance retraite. On apprend, entre autre, que quarante pour cent des retraités ont 75 ans ou plus.

Ainsi, selon les derniers chiffres de la Cnav, au 31 décembre 2018, l’Assurance retraite a versé une retraite personnelle ou de réversion à un peu plus de 14,3 millions de retraités. D’autre part, la part de polypensionnés a fortement baissé parmi les nouveaux retraités de droit direct (un tiers en 2018, contre 41% en 2017) du fait de la liquidation unique des régimes alignés.



Autre chiffre clef : l’âge moyen du retraité du régime général a légèrement augmenté : il passe de 74,3 ans contre 74,1 ans en 2017. A noter aussi que 40% des retraités ont 75 ans ou plus.



En ce qui concerne les retraites : le montant de base moyen du droit direct pour une carrière complète au régime général s’élève à 1.057 euros par mois en 2018. Par ailleurs, un peu plus de 19% des retraités sont bénéficiaires d’une retraite de réversion (reste à savoir ce que celle-ci va devenir à l’avenir).



Les chiffres 2018 montrent aussi que le nombre d’attributions de retraites personnelles a augmenté de 5,3% par rapport à 2017. Et plus de la moitié (54%) de ces nouveaux retraités sont des femmes. A noter aussi que 13,5% de ces nouveaux retraités bénéficient d’une surcote.



Comme l’année dernière, le nombre de départs en retraite anticipée « longue carrière » a diminué, passant de 162.534 en 2017 à 150.049 en 2018. Et la quasi-totalité –98%- de ces nouveaux retraités est âgée entre 60 ans et l’âge légal.



Enfin, le nombre de retraite progressive semble en légère hausse avec 10.869 attributions au cours de l’année 2018 contre 9.535 au cours de l’année 2017. Parmi l’ensemble des retraités en paiement au 31 décembre 2018, 18.150 étaient en retraite progressive contre 15.911 au 31 décembre 2017.











