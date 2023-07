Arthrose du pouce : la maladie du temps perdu Parmi les 10 millions de Français souffrant d’arthrose, 1,8 million (soit 20% d’entre eux) souffrent d’arthrose du pouce. Cette maladie est évolutive et peut conduire à une immobilité totale de la main : toute activité essentielle du quotidien devenant douloureuse voire, impossible comme ouvrir une bouteille, taper sur un clavier, effectuer des travaux manuels... Elle est donc la maladie du « moins de » : moins d’autonomie... mais en revanche, toujours plus de douleurs.











Dans la pratique, l’articulation entre le trapèze (os du carpe) et le premier métacarpien est usée et empêche le pouce de fonctionner normalement ( de « faire la pince » plus concrètement).



Cette affection est souvent bilatérale et touche les deux pouces ! Elle résulte de plusieurs causes (prédispositions anatomiques, hérédité, séquelles de traumatismes, travail manuel répétitif...). La rhizarthrose (nom scientifique de l’arthrose du pouce) se caractérise majoritairement par des douleurs, une gêne fonctionnelle ainsi qu’une déformation de l’articulation pouvant prendre la forme d’un ”pouce en Z”.



Selon la dernière enquête Stop Arthrose II de l'AFLAR réalisée entre septembre 2019 et janvier 2021 :

76,3% des personnes souffrants d’arthrose demandent une meilleure information sur l’arthrose

94,3% demandent une meilleure prise en charge de la douleur de la part des professionnels de santé

84,8% souhaitent que soit créé un site dédié à l’arthrose

65% demandent une meilleure prise en charge



Qui est atteint de rhizarthrose ?

-La majorité des personnes ont entre 55 et 75 ans mais près de la moitié a moins de 60 ans.

Plus d’un tiers (35,8%) a commencé à souffrir de douleurs arthrosiques avant l’âge de 40 ans.

La rhizarthrose atteint le plus souvent la femme dans 80% des cas (1 femme sur 3 après la ménopause contre 1 homme sur 8).

Un constat alarmant : toujours selon cette même enquête, il est prévu que 20 millions de Français souffriront d’arthrose d’ici à 2030, soit 23% de la population.



La rhizarthrose, ça se soigne! C’est le message porté par



Encore trop de personnes ne savent pas qu’elles peuvent bénéficier de traitements efficaces et pérennes.



En lançant le site www.arthrose-pouce.com, médecins, chirurgiens et industriels spécialisés dans la chirurgie de la main veulent donner à tous les nouvelles clefs pour vraiment se soigner. La rhizarthrose ne se guérit pas mais se soigne très bien, et ce par la hiérarchie progressive des solutions qui doivent être connues de tous !

