Arthrocoach App : une appli pour aider ceux qui souffrent d'arthrose au quotidien

Les Laboratoires Expanscience viennent de lancer Arthrocoach App, une application qui va permettre d’aider ceux qui souffrent d’arthrose à être acteurs de leur santé et à échanger au sein d’une communauté. Ce service interactif et gratuit est disponible depuis le 19 mai 2021.

Avant d’aller plus loin, rappelons que l’arthrose est une maladie chronique qui est responsable de douleurs quotidiennes. Cette pathologie touche 10 millions de personnes en France. Elle est reconnue par l’OMS comme l’une des dix maladies invalidantes les plus fréquentes dans les pays développés. C’est le deuxième motif de consultation chez le généraliste, après les maladies cardio-vasculaires.



Caractérisée par des poussées inflammatoires associant douleurs articulaires et limitations

fonctionnelles, la maladie touche toutes les articulations dont le genou. Elle concerne l’ensemble de

l’articulation et associe une dégradation du cartilage articulaire, une atteinte de l’os sous-chondral,

une altération du liquide synovial, des ligaments et des tendons.



Dans ce contexte, cette nouvelle application (un petit programme qui se télécharge sur le téléphone ou sur tablette) a pour objectif d’aider ceux qui souffrent à être acteurs de leur santé au quotidien au sein de 3 univers : le bien-être, la nutrition et l’activité physique.



Ce programme se définit comme un « un véritable allié virtuel visant à améliorer au quotidien le

bien-être de ceux qui souffrent d’arthrose ». Il est bien évidemment disponible 24h/24h et accessible sur tout type de support (smartphone, tablette, PC).



Point important, ce service proposé par les Laboratoires Expanscience est entièrement gratuit. Dans la pratique, il propose des fonctionnalités et des contenus pour permettre à chacun :

- De trouver une information documentée, adaptée à sa pathologie, avec mise à disposition d’articles conseils rédigés par des experts.

- D’être acteur de sa santé, manger mieux et favoriser son bien-être. Trente programmes développés dans trois univers sont proposés : les activités physiques, la nutrition et le bien-être.

- De faire partie d’une communauté et de gagner ainsi en compréhension et en motivation, et de lutter contre l’isolement qui peut résulter de la pathologie arthrosique.



« Avec cette application, nous voulons aider ceux qui souffrent d’arthrose à être acteurs de leur santé. Avec ce service nous leur donnons les moyens d’agir selon leurs besoins sur différents leviers source de mieux-être : le bien-être, la nutrition, l’activité physique et le lien social » indique Nathalie Charpentier, directrice marketing Rhumatologie et Dermatologie France des Laboratoires Expanscience.



L’application se consulte comme un véritable journal de bord. Elle permet des échanges et la

création de lien social entre la personne arthrosique et une communauté de plus de 80 000 patients

sur le réseau Facebook Arthrolink lors d’évènements online ou offline.



Toutes les activités et programmes réalisés par l’utilisateur, l’évolution de sa courbe de bien-être,

de son poids et de son IMC sont enregistrés et datés automatiquement dans le journal de bord de

l’application. Le patient peut ainsi suivre ses progrès, mais aussi montrer son journal de bord à son

médecin lors de ses consultations.



Point important à savoir : ces données visent à permettre en effet aux professionnels de santé de faciliter leurs échanges, de suivre la mise en place de mesures hygiéno-diététiques et d’aider le patient à adopter une prise en charge globale de son arthrose.



Enfin, cette web application vise à aider le patient à s’engager dans la durée grâce à la « gamification » : messages positifs, quiz, challenges, badges.









