Arras : l'Incubateur Eurasenior accompagne les start-ups de la Silver Economie

L’Incubateur Eurasenior, impulsé et animé par Eurasanté, s’annonce comme « une première en Europe ». L’idée ? Proposer un modèle d’accompagnement unique aux porteurs de projets innovants en faveur du mieux vieillir (une grande tendance depuis dix ans) où qu’ils soient en région Hauts-de-France.



L’incubateur accompagne déjà à ce jour seize start-ups. Et son ambition à terme est d’accompagner 85 nouveaux projets en silver économie et la création de 25 entreprises à horizon 2025.



Dans une volonté de créer un véritable écosystème dynamique, interactif et favorisant la collaboration entre les acteurs de la silver économie locale, Eurasenior proposera autour de l’Hôtel Deusy des espaces bureaux pouvant accueillir des startups plus matures ou des filiales d’entreprises exogènes françaises ou étrangères qui seront accompagnées dans leur implantation grâce à une offre d’aide à la création juridique de structure, au recrutement RH, à la mise en relation avec l’écosystème, etc.



L’incubateur proposera également un showroom des innovations de silver économie produites par les

start-ups et entreprises de son écosystème, afin de les faire connaitre aux utilisateurs finaux (personnes âgées, aidants familiaux et professionnels) et tester par eux.



En partenariat avec l’Université d’Artois, l’incubateur proposera aussi un Diplôme Universitaire « Silver Entrepreneur » dont la première promotion démarrera en janvier 2022. Il sera ouvert aux étudiants, chercheurs, ingénieurs, et tout autre acteur souhaitant bénéficier d’une formation à l’entrepreneuriat et aux spécificités du secteur de la silver économie.