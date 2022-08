Article publié le 18/08/2022 à 01:00 | Lu 80 fois Arnaques et pratiques frauduleuses : un nouveau guide de prévention à télécharger





Face à une recrudescence des fraudes et escroqueries en ligne, les services de l’État ont publié un guide de prévention contre les arnaques à destination du grand public et des entreprises.





Chaque fiche traite d'une pratique frauduleuse (arnaques aux achats en ligne, faux ordres de virements, usurpations d'identité de professionnels, hameçonnage ...). Elle comprend une définition de l'arnaque concernée, son mode opératoire et les recommandations à suivre si vous en êtes victime.



Ce guide identifie notamment des arnaques massivement utilisées récemment :

- Arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;

- Escroquerie à l'encaissement de chèque (représente 284 millions d'euros au premier semestre 2021 d'après l'observatoire de la sécurité des moyens de paiement) ;

- Usurpation d'identité (en forte hausse).



Ce guide (téléchargeable en fin d'article en version pdf) avertit également du danger que représentent les réseaux sociaux. Ces derniers ont causé le développement et la hausse du nombre de pratiques frauduleuses sur le net. Les publics jeunes et âgés constituent de ce fait l'une des cibles prioritaires de ces escroqueries.



La plateforme



La plateforme THESEE a été ainsi créée en mars 2022 afin de signaler une escroquerie en ligne et de déposer plainte. À ce jour, près de 23 000 signalements ont été recensés.

Guide-TF-actualise-1907.pdf (471.64 Ko)











