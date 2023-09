Aristotle Academy : une solution pour trouver facilement des cours de bridge en ligne Aristotle Academy s’annonce comme le « premier service numérique d’intermédiation entre enseignants et passionnés de bridge », un outil numérique très simple d’utilisation qui centralise, sur une seule plateforme, toutes les offres de cours live, replays et autres contenus d’apprentissage du bridge (e-books articles, etc.). Détails.







On le sait, le bridge est une passion (notamment senior) et pour assouvir leur passion, les bridgeurs ont fait leur révolution numérique ! Le fait est que l’adaptabilité du bridge sur internet est totale. Initiation sur YouTube, perfectionnement sur Zoom, matches commentés en live sur Twitch, tournois sur des plateformes dédiées…



Cette initiative vise donc à démocratiser l’accès au bridge en facilitant la mise en relation des enseignants et des élèves désireux de maîtriser ce jeu de cartes stratégique et stimulant qui captive des millions de joueurs à travers le monde.



On le sait, trouver un enseignant compétent et compatible peut parfois être un défi pour les personnes souhaitant apprendre, améliorer leurs compétences ou simplement vouloir prendre des cours depuis leur salon en vidéo live.



C'est ici que ce nouveau service numérique entre en jeu, en proposant une solution qui trouve pour vous, des cours de bridge en ligne tout en ayant la possibilité de choisir votre enseignant selon votre niveau et vos disponibilités.



Dans la pratique, cette plateforme met en avant et rend accessible les enseignants en fonction de leurs compétences, de leur expérience ou encore, de leur pédagogie. Elle permet également aux enseignants de vendre des contenus digitaux éducatifs variés et de qualité (replays, e-books, articles…).



Les passionnés de bridge se voient ainsi offrir une variété d'options pour trouver le professeur de bridge qui leur correspond.



D’après les chercheurs américains, les joueurs de bridge réguliers présenteraient 75% (c’est énorme) de risques en moins de développer la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, une étude française confirme ces impressionnants résultats en expliquant qu’en plus de la stimulation intellectuelle, c’est aussi les interactions sociales induites par ce jeu qui maintiennent le cerveau en bonne santé.



Plusieurs médecins affirment aussi que la gymnastique intellectuelle et la stimulation de la mémoire que développent les bridgeurs repousseraient de manière significative les effets des pathologies neurodégénératives.



D’ailleurs de nos jours, des établissements spécialisés s'appuient sur la pratique du bridge pour entretenir les capacités mémorielles de leurs patients…

Article publié le 13/09/2023 à 01:00 | Lu 282 fois



