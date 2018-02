Article publié le 26/02/2018 à 01:58 | Lu 289 fois Argenteuil : des cartes... "vitales" pour les personnes âgées Non il ne s’agit pas de la fameuse carte Vitale que l’on obtient par le biais de la Sécurité sociale mais bel et bien d’une carte qui peut s’avérer vitale pour les personnes âgées. Elles sont actuellement distribuées par la mairie d’Argenteuil (95) aux ainés de la ville et comporte des infos en cas d’accident. Détails.

Cette carte est intéressante à plus d’un titre. Tout d’abord, elle n’a pas été imaginée par un aéropage de spécialistes mais par le Conseil des sages de la ville d’Argenteuil près de Paris.



Ce groupe de personnes âgées de 60 ans et plus (qui réfléchit avec la mairie à des problématiques « seniors ») s’est inspiré d’un concept belge très similaire pour mettre en place cette petite carte format carte de crédit qui comprend diverses informations en cas d’accident : adresse du porteur, son identité, son âge, son numéro de sécurité social, les allergies éventuelles, les traitements en cours, les personnes à prévenir en cas d’urgence…



La carte est glissée dans le portefeuille du porteur et peut s’avérer très utile pour les secours en cas de malaise ou d’hospitalisation ; les informations contenues permettent de gagner un temps précieux. Elle s’adresse aux ainés et surtout, aux personnes en perte d’autonomie. Actuellement, la mairie a d’ores et déjà distribué 8.000 cartes aux anciens d’Argenteuil. Il suffit de la demander au CCAS de la ville.



Enfin, dernier point, cette idée, comme souvent les « idées simples », est facilement reproductibles par les différentes mairies françaises et ce, à moindre coût. Bref, un concept intéressant pour rassurer les anciens.



A noter qu’une carte très similaire est aussi disponible dans certaines villes, mais elle est placée sur la porte du réfrigérateur, bien en évidence, de manière à aider les secours en cas d’accident. Les deux se complétant très bien…