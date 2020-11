Article publié le 23/11/2020 à 10:13 | Lu 156 fois Argent et retraite : où en sont les Français ?





La mutuelle Carac vient de dévoiler les résultats de sa nouvelle enquête nationale avec Opinionway* auprès des 35-65 ans sur la manière dont les Français préparent financièrement leur retraite : un sujet très sensible pour 80% de la population. En voici donc les grandes lignes.

Selon cette enquête, plus de la moitié (54%) des actifs n’a pas encore commencé à s’y préparer et envisagent pour 80% de le faire à partir de 50 ans, alors que par ailleurs, 57% des actuels retraités s‘y sont préparés à partir de 50 ans.



D’une façon globale, les Français optent pour les solutions financières de l’épargne disponible du PER et de l’assurance vie, devant l’investissement dans l’immobilier. Quant à l’entraide financière familiale, elle est partagée face au sujet de la retraite supplémentaire : 43% des parents seraient prêts à soutenir financièrement leurs enfants sur ce point.



Toujours selon cette enquête, une large majorité des Français (84%) entre 35 et 65 ans considèrent la retraite comme un de leurs sujets majeurs de préoccupation, à mi-chemin entre la santé (91%) et la perte d’autonomie (72%). Bref, dans le trio de tête des préoccupations.



Si les retraités semblent globalement bien informés sur leur situation, les actifs déclarent manquer d’information concernant leur future retraite : 48% des actifs ne se sentent pas informés sur leur âge de départ à la retraite et les deux-tiers se considèrent mal informés sur le montant de leur retraite à venir.



Si moins de la moitié (46%) des actifs a commencé à préparer financièrement sa retraite (dont 62% entre 55 et 65 ans), 60% des retraités déclarent s’en être préoccupés avant même leur départ en retraite (dont 57% à partir de leurs 50 ans).



Pour ce faire, l’épargne mensuelle moyenne des actifs s’élève à 215 euros et celle des retraités à 185 euros. Plus de la moitié des actifs (54%) n’a pas encore commencé à préparer financièrement la retraite et envisage majoritairement (80%) de le faire à partir de 50 ans : 45% entre 50 et 59 ans, et 35% à 60 ans et plus. Enfin, 20% déclarent vouloir commencer cette préparation financière entre 30 et 49 ans.



Ce sondage indique aussi la majorité des répondants n’a jamais effectué de recherches sur la retraite supplémentaire (en particulier les personnes ayant un revenu mensuel faible, les femmes, les plus jeunes et les inactifs). Ceux qui ont effectué des recherches se sont plutôt tournés pour 47% vers les sites internet spécialisés, 39% vers les banques et 32% vers les caisses de retraite.



Et se sentir mieux informé amène davantage à préparer financièrement sa retraite, comme c’est le cas pour les 55-65 ans et les personnes ayant un revenu élevé (+ 3 500€/mois) : 62% des 55-65 ans et 61% des revenus élevés disent avoir commencé à préparer leur retraite supplémentaire.



Pour épargner en vue de leur retraite supplémentaire, les Français évoquent d’une façon générale l’épargne et le PER comme les solutions financières qu’ils connaissent le mieux, l’assurance-vie venant en 3e position. Ces trois solutions précèdent l’investissement immobilier.



1. L’épargne financière disponible (livrets d’épargne, plan d’épargne entreprise…) est la plus connue et souscrite : 67% des Français ont entendu parler, 35% des actifs l’envisagent alors que 47% des retraités l’ont mise en place.

2. À sa suite, le Plan Épargne Retraite (PER) lancé il y a un an est d’ores et déjà présent à l’esprit de 60% des Français : 26% des actifs l’envisagent.

3. L’assurance-vie, 48% des Français entre 35 et 65 ans en ont entendu parler comme possible solution de préparation financière de leur retraite supplémentaire.



Quant à privilégier une assurance vie 100% en fonds euros ou bien une assurance vie mixant euros et unités de compte : si 37% des Français ont entendu parler de l’assurance vie 100% euros (avec parmi eux 50% des retraités et 41% des 45-54 ans), 20% des retraités l’ont déployée et 16% des actifs l’envisagent.



Et si 31% des Français (parmi eux 44% des retraités et 36% des 55-65 ans) ont également entendu parler de l’assurance vie combinant euros et unités de comptes, un quart des retraités l’a mise en place et 17% des actifs l’envisagent.



Quant à l’investissement dans l’immobilier pour préparer leur retraite supplémentaire, 17% des retraités l’ont mis en place et 23% des actifs l‘envisagent.



Après avoir consulté les Français quatre années de suite entre 2015 et 2019 sur l’entraide familiale financière, la Carac a voulu savoir si cette entraide s’appliquait à la préparation de la retraite supplémentaire.



Le verdict est partagé : 57% des Français ayant des enfants ne se déclarent pas prêts à les aider financièrement à préparer leur retraite supplémentaire (dont 22% pas du tout). Mais quatre Français sur dix (43%) envisagent d’aider leurs enfants sur ce point, pour un montant mensuel moyen de 112 euros (et jusqu’à 200 euros et plus chez les CSP+). Les plus enclins à le faire sont les revenus élevés (53%) et les 35-44 ans (50%).



*Étude Opinionway menée entre le 11 et le 19 mars 2020 auprès d’un échantillon de 1003 répondants de 35 à 65 ans représentatifs de la population française (en administration CAWI en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252).









