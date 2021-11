Article publié le 10/11/2021 à 01:00 | Lu 65 fois Application GPS : le signalement de certains contrôles routiers peut être interdit





Depuis le 1er novembre 2021, les préfets peuvent interdire temporairement aux applications d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de diffuser tous messages ou indications qui signalent la présence des forces de l'ordre et de certains contrôles routiers d'alcoolémie et de stupéfiants. C'est ce qu'indique un décret paru au Journal officiel le 20 avril 2021. Quelles sont les mesures ? Quelles sont les sanctions ? Les détails avec Service-Public.fr.





Pour rendre les zones concernées par les contrôles, invisibles sur les avertisseurs de radars, les forces de l'ordre doivent les communiquer aux opérateurs des services d'aide à la conduite ou à la navigation, afin de bloquer la répercussion du signalement de ces contrôles à leurs utilisateurs.



Dans les zones de contrôle , l'interdiction intervient dans un rayon de 10 kilomètres hors agglomération, et 2 kilomètres en agglomération, et elle ne peut pas dépasser 2 heures en cas de contrôle d'alcoolémie ou de conduite sous stupéfiant, et 12 heures pour les autres opérations.



A noter : les usagers peuvent continuer de signaler la présence des forces de l'ordre, sans qu'une sanction ne soit encourue, mais l'information ne sera pas transmise à la communauté des utilisateurs.



A savoir : en cas de non-respect de cette interdiction, les exploitants de ces services électroniques encourent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.



