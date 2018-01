Article publié le 17/01/2018 à 01:00 | Lu 371 fois Appareils auditifs ou assistants d'écoute : quelles sont les différences ? Lorsque les premiers signes d’une baisse d’audition apparaissent, arrive le moment de se renseigner sur les différentes solutions existantes sur le marché. Cette étape est cruciale, car une perte auditive n’est pas à prendre à la légère, elle peut avoir des conséquences importantes sur votre vie quotidienne. A l’heure actuelle, deux types de solutions existent, les assistants d’écoute et les appareils auditifs.

Depuis peu nous entendons parler d’un nouveau produit sur le marché et disponible en pharmacie : les assistants d’écoute. Mais que valent-ils vraiment ?



Pour de trop nombreuses personnes il n’y a peu ou pas de différence entre ces deux produits. Mais attention, ils sont bien différents et ne répondent pas aux mêmes besoins.



Cet article vous permettra de bien comprendre les avantages et inconvénients de ces deux technologies.

Un assistant d’écoute n’est pas un appareil auditif



Bien que les assistants d’écoute amplifient les sons environnants, il faut rester vigilant, car ce ne sont pas des aides auditives. Seuls les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux qui permettent de traiter une perte auditive.



Pour que vous ayez tous les arguments en main pour vous tourner vers la solution la plus adaptée, vous trouverez les principales différences ci-dessous :

Appareil auditif



• Dispositif médical

• Prescrit par un médecin ORL

• Réalisé sur-mesure

• Même dans les endroits bruyants, les aides auditives atténuent les bruits dérangeants pour mettre en avant les voix et les sons les plus importants

• Réglage, contrôle et suivi d’un audioprothésiste

• Prise en charge en partie par la sécurité sociale et certaines mutuelles

• Prix moyen par appareil : 1.500 euros



Assistant d’écoute



• Seulement pour les pertes auditives légères

• Achat en pharmacie ou sur internet

• Sans ordonnance

• Amplifie seulement les sons, même les plus dérangeants

• Aucun réglage, contrôle ou suivi par un professionnel

• Aucune prise en charge par la sécurité sociale

• Prix moyen par appareil : 250 euros





Au premier abord les aides auditives peuvent paraître chères, mais rappelons-le, elles sont réalisées sur-mesure avec des contrôles et un suivi régulier par un audioprothésiste.



Dans quel cas faut-il prendre rendez-vous chez un spécialiste de l’audition ?



• Si votre entourage vous dit que vous criez lorsque vous parlez.

• Vous montez systématiquement le son de la télévision

• Vous faites souvent répéter vos interlocuteurs

• Vous entendez mieux d’une oreille que de l’autre

• Vous vous concentrez pour bien entendre



Si vous constatez l'un de ces signes chez vous ou bien chez l'un de vos proches,