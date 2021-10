Article publié le 22/10/2021 à 01:00 | Lu 91 fois Anker Soundcore Frames : des lunettes de soleil intelligentes





Bonne nouvelle : les nouvelles Anker Soundcore sont disponibles en 10 styles interchangeables pour s’adapter à tous les visages. Que vous optiez pour des aviateurs ou des voyageurs, vous trouverez deux drivers audio dans chaque branche pour amplifier l’effet stéréo OpenSurround.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Besoin de prendre un appel ? Un mode d’écoute privé réduit les fuites sonores, tandis que les micros masquant le bruit signifient que les compagnons et les assistants vocaux devraient vous entendre plus clairement.



Contrôlez les flux Bluetooth en appuyant sur les commandes tactiles. Anker estime que vous obtiendrez 5h30 de lecture à partir d’une seule charge, tandis qu’un coup de pouce de 10 minutes rechargera les cadres résistants à l’eau pour 90 minutes de plus.



Expédition en novembre, une paire de lunettes vous coûtera 150 €, avec d’autres styles en option pour 50 € chacun. Les lentilles sont également interchangeables, vous pouvez donc ajouter des écrans teintés ou des verres correcteurs.



