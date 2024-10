Amylose cardiaque : vers une avancée majeure chez les personnes âgées L'amylose cardiaque, souvent mal diagnostiquée, peut entraîner des complications graves chez les personnes âgées atteintes d’insuffisance cardiaque. Dans ce contexte, l'étude Arnold* vise à améliorer le dépistage de cette maladie et sa prise en charge. Une étude qui devrait déterminer la prévalence de l'amylose cardiaque, identifier les caractéristiques spécifiques de cette maladie chez les ainés et évaluer son impact sur leur santé. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 8 Octobre 2024





Avec le temps, ces protéines peuvent se déposer et s’accumuler dans différents organes tels que le cœur, le rein, le foie, mais aussi dans le système gastro-intestinal et nerveux, provoquant ainsi un dysfonctionnement des organes touchés.



Ces dépôts au niveau des parois du cœur entraînent un épaississement et une rigidité du muscle cardiaque provoquant alors une insuffisance cardiaque. Si elle reste sous-diagnostiquée, elle peut entraîner des complications graves et impacter le pronostic des patients.





Dans ce contexte, l’étude Arnold -lancée sur tout le territoire français- a pour objectifs de :

Déterminer la fréquence de l'amylose cardiaque chez les personnes âgées de 80 ans et plus, hospitalisées pour insuffisance cardiaque.

Identifier précocement les patients avec amylose cardiaque pour assurer une prise en charge adaptée

Dépister la fragilité chez les patients atteints d’amylose cardiaque pour optimiser leur prise en charge

Identifier les caractéristiques cliniques, échocardiographiques et biologiques spécifiques de l'amylose cardiaque chez ces patients.



Le gérontopôle d’Île-de-France est une association à but non lucratif, créée en 2016 et reconnue d’intérêt général. Il constitue un pôle régional de promotion de l’excellence et de l’innovation en gériatrie et gérontologie.



Les résultats de l'étude devraient contribuer à améliorer la prise en charge de l'amylose cardiaque chez les personnes âgées atteintes d’insuffisance cardiaque. En permettant un diagnostic précoce et plus précis, il sera possible d'adapter les traitements et d'améliorer la qualité de vie des patients.





