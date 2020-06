Article publié le 19/06/2020 à 01:00 | Lu 55 fois Amazon : Alexa fête ses deux ans en France





En deux ans, la gamme d’appareils Amazon intégrant Alexa a quadruplé en France, le nombre de Skills est passé de 200 à 2.600, le nombre d’appareils connectés intégrant Alexa a été multiplié par 6 et les Français ont interagi plus d’un milliard de fois avec Alexa !

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Alexa a en effet sa propre « personnalité » qui évolue avec la culture et la langue de chaque pays. Elle a été entièrement repensée pour la France, avec notamment une nouvelle voix française, une aide en français, des connaissances locales et des Skills (applications vocales) imaginées pour la France par des développeurs français.



« Depuis l’origine de la création d’Alexa, notre vision est d’offrir une technologie vocale accessible, toujours disponible et qui fonctionne même dans des environnements bruyants. Nous travaillons chaque jour à rendre Alexa plus intelligente, plus interactive, plus naturelle, plus utile et encore plus agréable pour les utilisateurs » indiquent les responsables.



Et de poursuivre, « depuis son arrivée en France, Alexa n’a cessé d’évoluer, de se perfectionner, de multiplier ses fonctionnalités grâce aux Skills et de devenir encore plus Frenchy ! En 730 jours, Alexa a appris à en faire encore plus pour aider au quotidien et facilite la vie des clients français qui l’utilisent et interagissent avec elle de plus en plus chaque jour ».



Alexa a été lancée en France avec trois appareils Amazon : Echo, Echo Dot et Echo Spot. Aujourd’hui, les enceintes connectées à commande vocale (Echo, Echo Plus, Echo Studio, Echo Dot, Echo Dot avec horloge, Echo Flex), les écrans connectés Echo Show, Echo Show 5, Echo Show 8 et Echo Spot et les lecteurs multimédia en streaming Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K, soit plus d’une douzaine d’appareils, permettent d’accéder à Alexa dans toutes les pièces de la maison.



Pour jouer de la musique, contrôler ses objets connectés, obtenir les dernières informations et la météo, suivre une recette de cuisine pendant que vous avez les mains prises dans une préparation ou encore, chercher un film, par simple commande vocale.



Source Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, est arrivé en France le 13 juin 2018, après plus d’un an de travail pour l’adapter et l’imprégner de la culture française.Alexa a en effet sa propre « personnalité » qui évolue avec la culture et la langue de chaque pays. Elle a été entièrement repensée pour la France, avec notamment une nouvelle voix française, une aide en français, des connaissances locales et des Skills (applications vocales) imaginées pour la France par des développeurs français.« Depuis l’origine de la création d’Alexa, notre vision est d’offrir une technologie vocale accessible, toujours disponible et qui fonctionne même dans des environnements bruyants. Nous travaillons chaque jour à rendre Alexa plus intelligente, plus interactive, plus naturelle, plus utile et encore plus agréable pour les utilisateurs » indiquent les responsables.Et de poursuivre, « depuis son arrivée en France, Alexa n’a cessé d’évoluer, de se perfectionner, de multiplier ses fonctionnalités grâce aux Skills et de devenir encore plus Frenchy ! En 730 jours, Alexa a appris à en faire encore plus pour aider au quotidien et facilite la vie des clients français qui l’utilisent et interagissent avec elle de plus en plus chaque jour ».Alexa a été lancée en France avec trois appareils Amazon : Echo, Echo Dot et Echo Spot. Aujourd’hui, les enceintes connectées à commande vocale (Echo, Echo Plus, Echo Studio, Echo Dot, Echo Dot avec horloge, Echo Flex), les écrans connectés Echo Show, Echo Show 5, Echo Show 8 et Echo Spot et les lecteurs multimédia en streaming Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K, soit plus d’une douzaine d’appareils, permettent d’accéder à Alexa dans toutes les pièces de la maison.Pour jouer de la musique, contrôler ses objets connectés, obtenir les dernières informations et la météo, suivre une recette de cuisine pendant que vous avez les mains prises dans une préparation ou encore, chercher un film, par simple commande vocale.







Dans la même rubrique < > Avidsen Clair : pour chasser les pollens et purifier l'air de votre maison Post-confinement : plus des deux-tiers des Français voudraient réparer leurs produits high-tech Comment réussir vos photos nocturnes