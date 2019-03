Allemagne : une nonagénaire fait fuir son agresseur à coup de poing

Pas une journée sans que plusieurs faits divers relatent des agressions de personnes âgées… Dans la rue ou chez elles, les agresseurs n’hésitent pas à employer la force, l’intimidation, la torture, etc. pour obtenir ce qu’ils veulent : argent, bijoux, objets de valeur, etc. Sans compter les violeurs.



En l’occurrence, les faits se sont déroulés à Düsseldorf en Allemagne mi-janvier dernier en milieu de matinée. La nonagénaire rentrait chez elle lorsqu’elle a été agressée dans son hall d’immeuble. L’homme (peau sombre et 1,70 mètres) a tenté de lui dérober son sac qui était accroché à son déambulateur.



La vieille dame n’a pas hésité une seconde. Elle a hurlé et a asséné à l’agresseur un fort coup de poing sur le nez. Ce dernier, surement choqué et surpris, n’a pas demandé son reste et s’est enfui. La grand-mère a par la suite indiqué à la police qu’elle faisait régulièrement des séances de musculation !



Mais derrière ce fait divers qui finit bien, combien de personnes âgées sont lâchement agressées tous les jours un peu partout dans le monde… Avec des histoires qui finissent généralement bien plus mal.