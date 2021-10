Article publié le 22/10/2021 à 01:00 | Lu 125 fois Alentour : la nouvelle plateforme du tourisme de proximité





Vous projetez un séjour en France lors des prochaines vacances de la Toussaint ? La plateforme Alentour propose aux touristes un catalogue d'activités de loisirs proches des hébergements touristiques (hôtels, campings, gîtes, auberges, maisons d'hôtes). Plus besoin de collecter dépliants et brochures. En scannant un QR code, les visiteurs pourront consulter l'offre disponible et réserver facilement une activité culturelle ou de loisirs à proximité de leur lieu d'hébergement.





Finie l'accumulation de brochures et de dépliants papier collectés à l'office de tourisme ou à l'hôtel !



En recevant un lien, par mail lors de la réservation, par sms lors de l'arrivée, ou en scannant un QR code disponible à la réception de l'hébergement ou à l'office de tourisme, les voyageurs pourront consulter le catalogue des activités culturelles, gastronomiques et de loisirs accessibles à proximité et les réserver directement depuis leur smartphone.



Les hébergements touristiques et les institutionnels du tourisme, comme les offices de tourisme, sélectionnent donc les activités de loisirs de proximité qu'ils vont proposer aux voyageurs via le lien cliquable envoyé par mail ou par sms ou via le QR code mis à la disposition des visiteurs.



A savoir : Initiée en mai 2020 par le gouvernement dans le cadre du plan de relance en faveur du tourisme, la plateforme Alentour a été lancée par la Banque des Territoires.



L'objectif est de mieux valoriser le patrimoine naturel, culturel, sportif, artistique et gastronomique du territoire et de développer la digitalisation des entreprises du secteur touristique. Expérimentée depuis août 2021 sur la Côte d'Azur, la plateforme Alentour va être progressivement déployée partout en France.



