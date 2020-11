Article publié le 17/11/2020 à 01:00 | Lu 125 fois Alain Afflelou : un voiturier pour vous rendre chez votre acousticien pendant le confinement





Alors que le deuxième confinement est en cours, l’enseigne Alain Afflelou Acousticien, spécialisée dans les solutions aux problèmes d’audition a mis en place un service de voiturier qui permet à ses clients ou prospects de se rendre dans ses boutiques dans un rayon de dix kilomètres à la ronde.





Il sera alors possible d’essayer gratuitement et sans obligation d’achat les aides auditives chez soi pendant 30 jours, pour s’assurer de la bonne adaptation des aides auditives à son audition. Dans son communiqué, l’enseigne indique qu’elle a su tirer « les leçons du premier confinement, pendant lequel les personnes avaient des difficultés pour se rendre chez leur audioprothésiste ». Et parmi ces personnes, bien évidemment, de nombreuses personnes âgées.Pour rappel, de nombreuses études montrent que vivre avec une perte auditive non traitée (et de nombreux seniors sont dans cette situation) peut avoir des conséquences sur le cerveau et être à l’origine de problèmes graves dans la vie, notamment un risque accru de démence !Par exemple, saviez-vous qu’un problème auditif pouvait évoluer vers un problème cérébral , à même d’entraîner de graves difficultés de vie ?En effet, le cerveau subit un stress lorsqu'il ne reçoit pas en quantité suffisante les informations dont il a besoin pour donner du sens au son, ce qui est préjudiciable à sa façon de fonctionner et donc, à sa santé. C’est paradoxal certes, mais nous entendons avec notre cerveau et non avec nos oreilles.Dans ce contexte en cette nouvelle période de confinement, l’enseigne a décidé de proposer à ses clients, sur simple appel au centre auditif, un service de prise en charge à domicile par des voituriers. Malin et très commercial.Ce service sera en place jusqu’au 31 décembre 2020 et il donne la possibilité de faire un aller-retour gratuit depuis chez eux jusqu’à leur centre dans la limite de 10km par trajet (10 aller et 10 retour).Naturellement, les voitures qui s’occuperont d’accompagner les clients respectent toutes les normes sanitaires avec du gel hydroalcoolique à disposition et le port du masque obligatoire.Ces voituriers sont disponibles pour tous les clients de l’enseigne souhaitant venir réaliser une réparation ou un dépannage, mais aussi à toutes les personnes qui veulent faire un test auditif gratuit ou un essai d’aides auditives sur ordonnance.Il sera alors possible d’essayer gratuitement et sans obligation d’achat les aides auditives chez soi pendant 30 jours, pour s’assurer de la bonne adaptation des aides auditives à son audition.









