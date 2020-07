Article publié le 10/07/2020 à 05:24 | Lu 207 fois Ainés : pour ceux qui souhaitent réduire leur isolement pendant les vacances





Chacun peut participer au maintien du lien social des personnes isolées et fragiles : à titre individuel, auprès des proches comme des voisins, mais aussi en devenant bénévole au sein d'une association. Pour vous y aider, le ministère des Solidarités et de la Santé propose un portail numérique qui recense l'ensemble des actions luttant contre l'isolement des personnes âgées sur l'ensemble du territoire.





Grâce aux initiatives présentées dans la rubrique « Citoyens et associations », vous découvrirez notamment comment :

- maintenir le lien et initier des échanges avec les personnes âgées ;

- aider en tant que voisin et devenir acteur des solidarités de proximité de votre quartier ;

- vous engager comme bénévole dans les nombreuses associations qui œuvrent au maintien du lien social des personnes âgées sur tout le territoire ;

- les associations pourront se procurer des outils pour les accompagner dans leurs missions.



Dans la rubrique « Personnes âgées et leurs aidants », vous trouverez également :

- des initiatives qui soutiennent et accompagnent le binôme aidant/aidé dans les différentes composantes de leur vie quotidienne, s'articulant autour des 10 besoins essentiels de la personne âgée ;

- des ressources pour soutenir et accompagner les proches aidants : dispositifs d'écoute et de soutien psychologiques, outils de formation et d'orientation, réseaux d'entraide entre proches aidants...



Deux autres rubriques sont destinées aux élus locaux, qui jouent un rôle essentiel pour repérer les publics les plus fragiles et coordonner l'action auprès d'eux, et aux professionnels du grand âge qui fournissent des solutions adaptées chaque jour. Ils y trouveront des outils susceptibles de les assister dans leur exercice quotidien.



À savoir : si vous êtes porteur d'une initiative disponible sur l'ensemble du territoire qui participe à la lutte contre l'isolement des personnes âgées ou d'une action locale innovante reproductible ailleurs et qui s'inscrit dans cette même mobilisation, vous pouvez la partager afin qu'elle soit indexée sur le portail.



