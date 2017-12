Article publié le 21/12/2017 à 03:06 | Lu 135 fois Aiguille en fête : la 15ème édition aura lieu du 8 au 11 février 2018 à Paris Alors que sa 15ème édition (déjà !) se profile, rappelons que le salon Aiguille en Fête est devenu en un peu plus d’une décennie, « Le » salon de référence grand public du "faire soi-même 100% fil et aiguille". Du 8 au 11 février 2018, Paris va donc devenir, une fois encore, la capitale de l’aiguille avec 40.000 visiteurs attendus et une thématique : le blanc, tradition, passion.

Pendant quatre jours très intenses, les visiteurs pourront découvrir de nouvelles couleurs, de nouveaux tissus, de nouvelles matières, de nouveaux fils… Pour s’adonner à leur passion : la création textile ! Créer ses propres pièces, personnaliser ses vêtements… Tout le matériel pour être à la pointe de la mode se trouve sur le salon Aiguille en Fête.



À la fois grand marché du fil et véritable fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile, ce salon qui célèbre cette année ses quinze ans, propose plus de 600 m² dédié aux expositions textiles (une véritable galerie-musée), plus de 240 exposants et attend pas loin de 40.000 visiteurs !



Au programme ? Comme toujours : mercerie créative, tissus, patrons, rubanerie, boutonnerie, perle, fils, aiguilles, grille et kits de broderie, point de croix, patchwork, quilt, boutis, crochet, tricot, dentelle, tissage, couture… La thématique 2018 étant « Le Blanc – tradition, passion », déclinée sur trois axes : Art Textile Contemporain / Savoir-Faire et Patrimoine / Projets Participatifs.



Dédié aux travaux d’aiguille, le salon propose également plus de 1000 heures d’ateliers (pensez à vous inscrire dès maintenant). Les visiteurs, surtout des visiteuses d’ailleurs, pourront s'exercer auprès de professionnels internationaux de renom qui leur transmettront leurs techniques et leurs savoir-faire. Elles découvriront également les nouvelles tendances du secteur.



A découvrir : des patrons créatifs et exclusifs pour tous les styles, des kits pour ré-enchanter l’univers de la couture, des laines et fils classiques ou fantaisie pour séduire un nouveau public, sans oublier tous les accessoires et matériels pour réaliser une pièce unique… Autant d’idées à piocher et à partager pour s’inspirer et créer soi-même avec goût !



On retrouvera bien évidemment, le fameux concours de speed knitting, « le » Championnat de France de vitesse de tricot ! On attend toujours celui (ou celle) qui sera capable de battre un nouveau record. Celui de Catherine Bouënard, toujours championne avec 264 mailles !



Lieux de conseils avisés et d’apprentissage, des bars gratuits - Bar à fil, bar à broder, bar à maille... - permettent de repartir la tête pleine de nouvelles idées et les doigts désengourdis ! Les animatrices passionnées accompagnent les visiteurs pas à pas. Des animations gratuites et créatives pour tous les goûts et ouverts à tous.

​Le blanc à l’honneur Des créations textiles inattendues avec des fils précieux venus du monde entier. Cette thématique, déclinée sur tout le salon, met en avant des savoir-faire d’artistes venus d’ailleurs.



Pourquoi le blanc ? Le blanc s'invite partout ! Immaculé, crème, écru, cassé, il se décline dans mille et une matières. Adopté depuis toujours et pour tous les jours, le blanc nous accompagne dans toutes les belles occasions de la vie - naissance, mariage. Ce symbole de sérénité marque le renouveau. Le blanc rayonne et apporte toute sa fraîcheur.

​Le nouveau projet participatif de Tricote un sourire À vos aiguilles, la récolte des carrés 5 x 5 continue ! Un nouveau défi en 2018 avec le Pont sur l’étang de nymphéas peint par Monet. C’est l’occasion de sortir tous les restes de laines et de jouer avec les verts et leurs différentes nuances. Entre les gris-vert avec une pointe de jaune et les bleu turquoise tirant vers l’anis…Tous les points sont autorisés sauf le jersey. La réalisation de ce tableau est à découvrir sur le salon Aiguille en Fête 2018.



Petit retour sur le projet : En 2016 est lancé au salon Aiguille en Fête la reproduction de La femme à l’ombrelle de Claude Monet en tricot. Pari gagné ! Grâce aux nombreuses participations avec plus de 80 000 carrés reçus, l’œuvre tricotée de 6 x 4 m était présentée au salon en février dernier après son détour très remarqué par New York.